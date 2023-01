Alexis Mera fue sentenciado por el supuesto delito de cohecho, en el contexto del cuestionado caso “Sobornos”, fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Latacunga y terminó en la cárcel de Ambato. Hoy, el ex secretario Jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera Giler, podrá salir de la cárcel bajo el beneficio penitenciario de prelibertad o libertad controlada.

Al momento de la detención, el exfuncionario reiteró que es una persona inocente y un perseguido político.

Video @Ecuavisa

“Soy un perseguido político, no he robado ni un centavo, no he cogido dinero de nadie. Solo me voy preso por mis ideas, soy un preso de conciencia , eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta la que me está persiguiendo”, sostuvo entonces Mera.

Juez dispone su libertad

El ex secretario Jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera Giler, podrá salir de la cárcel bajo el beneficio penitenciario de prelibertad o libertad controlada. El juez de Garantías Penitenciarias de Ambato (Tungurahua) Galo Rodríguez, dio paso al pedido hecho por la defensa de Mera, quien cumplía una pena de ocho años de prisión en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Tungurahua, número 1, ubicado en Ambato, por el delito de cohecho, parte del caso Sobornos 2012-2016.

“Ya obtuvimos la excarcelación del doctor Alexis Mera, la decisión judicial ha sido a nuestro favor y estamos pendientes y a la espera de que se haga efectiva hoy mismo”, explicó Diego Guarderas, abogado defensor de Mera, quien se encontraba en Ambato gestionando la inmediata salida de su cliente, informó El Universo.

Según las fechas expuestas por el director del CPL de Tungurahua en un informe respecto al cómputo de la pena impuesta a Mera, a enero de 2023 el exfuncionario del correísmo ya habría cumplido tres años, seis meses y seis días de los ocho años de prisión definidos. Desde esa perspectiva, el ex secretario jurídico ya podría solicitar que se analice su prelibertad, pues el 13 de agosto de 2022 cumplió el tiempo necesario.

Confirmado.net / El Universo

