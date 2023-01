La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han guardado silencio sobre la crisis política en Perú, y son instituciones que requieren una renovación, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto le corresponde a la ONU y le corresponde a la OEA (…), que no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como adorno, esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones”, dijo el jefe de Estado a periodistas.

López Obrador propuso el martes pasado a la reciente VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que exija el fin de la represión en Perú y la liberación del expresidente de ese país, Pedro Castillo.

¿Por qué el silencio de la OEA ante lo de Perú?; ¿por qué cuando en Bolivia ahí estaban comisiones y declarando de que había habido fraude en las elecciones, y ahora no se dice nada sobre Perú?” interrogó el gobernante en su conferencia de prensa diaria.

El mandatario se refirió así a la crisis boliviana registrada en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado por funcionarios, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.

Con información de Agencia Sputnik

