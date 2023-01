Ocurrido el Ministro de Energía. Sin querer queriendo se metió en la saga del Gran Padrino con su grotesca plañidera de que a un gerente de Petroecuador, el “mísero” sueldo de 6 mil dólares “no le alcanza ni para los cigarrillos”, con lo cual tácitamente validó los chanchullos en las Empresas Públicas estratégicas, denunciados por un medio virtual que hasta hace poquito era de la gallada. ¿Qué pasaría?; pero el escándalo ha subido al más alto nivel, mencionando al súper cuñado, el mismo que salió en la foto oficial de la visita a la Yoni con su ahijado “por la pura coincidencia” de que se paseaba por allí. Quieren vernos la cara de pendejos, con el perdón de la palabra. La Asamblea Nacional ya designó una Comisión Ocasional Multipartidista para que investigue al Gran Padrino. Don Villa no puede, está ocupadísimo cazando fantasmas. La Fiscalía al fin inició “el Caso Encuentro”. ¿No es ése el nombre del Gobierno del Encuentro? Razón que cambiaron el logo…

“Hipocresía, aviones privados y prostitutas”, es la reseña periodística que describe el ambiente del Foro Económico Mundial en Davos, donde el banquero recitó cifras de un supuesto “crecimiento económico” que pueden sorprender a los incautos; no a nosotros que conocemos el informe de la CELAG del año 2021, con la escalofriante cifra de 3.500 millones de dólares del lavado de dinero sucio en el sistema financiero ecuatoriano, procedentes del narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas. Tan voluminoso caudal de ingresos irregulares de hecho generaron utilidades a los bancos; pero no movilizó el aparato productivo, no generó empleo, ni mucho menos bienestar. Sin embargo, tienen la concha, como decía la abuelita, de acusar a la oposición política de narco, con tal de ganar la consulta. ¿Dónde estuvo la UAFE?, tan acuciosa en hurgar las cuentas de los perseguidos. Recordemos que en una de esas cumbres, el Presidente del imperio les pidió a los asistentes que traigan sus dineros de los paraísos fiscales. Ese llamado hoy más que nunca contiene un “mea culpa”.

Lo lamentable es que el ingreso de semejante cifra en dinero sucio al torrente circulatorio de la banca privada, evidencia la minimización del Estado, tesis esencial del neoliberalismo y la desinstitucionalización del país, con el perverso efecto generador de mayor pobreza, marginalidad, violencia e inseguridad ciudadana, con instituciones públicas capturadas por el narcotráfico. Todo esto consta en el precitado informe de la CELAG. En ese escenario, es una calumnia endilgarnos la gratuita acusación de narcos a los que estamos por el NO en la consulta.

En el mismo Foro de Davos, empresarios multimillonarios del primer mundo solicitaron el incremento de impuestos a los más ricos, para aliviar la inequidad planetaria. Los ricachones de acá se quedaron “hechos cera”. “Taita curita, no se oye”, alegan quienes permiten y se benefician de la escandalosa evasión tributaria de la gallada y le cargan de impuestos a la clase media y en relación de dependencia. A un ministro o gerente no le

alcanza 6.000 dólares ni para los tabacos. La masa popular desfallece sin trabajo; y los pocos que lo tienen, reciben 450 dólares. Ni para un palo de fósforos…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

