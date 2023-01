El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, informó este viernes que pidió información al Gobierno sobre las acciones realizadas para evitar las muertes en las protestas que tienen lugar en varios puntos del país.

“Hemos lamentado las muertes y los heridos que se han producido y hemos pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan”, declaró Salazar a los medios tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.

El enviado de la ONU saludó “la apertura (del Gobierno) para poder conversar temas de derechos humanos”.

- Advertisment Article Inline Ad -

El jueves, Salazar mantuvo un encuentro con la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Una delegación del Alto Comisionado de la ONU llegó a Perú en el marco de la crisis política y social desatada en el país desde diciembre pasado, que hasta el momento ha causado la muerte de más de 50 personas.

En un pronunciamiento junto con ministros de Estado, Boluarte señaló el jueves que los actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Lima y otras regiones del país no quedarán impunes.

Asimismo, ratificó su llamado a la calma y al diálogo con los peruanos que participan de las recientes movilizaciones.

“No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, agricultura, cuidar la zona ganadera, más puentes, más carreteras, y que los niños empiecen clases con internet”, dijo en su mensaje a la nación.

También el jueves, el Gobierno de Perú extendió el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, la Libertad y Tacna debido a las protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de Boluarte, nombrada después que el Congreso destituyera a su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022), así como la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.

En total, ya son siete departamentos los que están en estado de emergencia.

La defensora del pueblo informó este viernes que en la jornada del jueves murieron dos personas en las sureñas ciudades de Macusani, en la región Puno, y en Arequipa, a raíz de los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Hasta el jueves, la entidad registraba 44 muertes manifestantes así como la de un policía desde el inicio de las movilizaciones, mientras que otras 14 personas, entre ellas un bebé nonato y cuatro haitianos, fallecieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como los bloqueos en las carreteras.

Con información de Agencia Sputnik

Relacionado