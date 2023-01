El músico estadounidense David Crosby, leyenda del folk rock, murió a los 81 años este 19 de enero tras padecer una “larga enfermedad”, informaron los familiares del prolífico compositor.

A través de un comunicado enviado a la revista Variety, la familia confirmó el deceso de uno de los fundadores de The Byrds y posteriormente, del súper grupo Crosby, Stills & Nash, al que después se uniría el canadiense Neil Young.

El músico originario de Los Ángeles, California, siempre mostró una simpatía por las corrientes políticas progresistas de izquierda. En 2012, actuó en un mitin a favor de Barack Obama, quien en ese entonces buscaba ser reelegido como presidente de Estados Unidos.

Uno de sus primeros éxitos como The Byrds está basado en Mr. Tambourine Man, canción escrita y compuesta originalmente por el cantautor estadounidense Bob Dylan.

Tras la noticia de su fallecimiento, Graham Nash, excompañero de Cosby en el súper grupo Crosby, Stills & Nash, se pronunció sobre el fallecimiento de su colega en un comunicado compartido por el periodista musical Rob Tannenbaum.

Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys, también dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “No sé qué más decir, solo que me rompe el corazón escuchar la noticia de David Crosby. David era un increíble talento, un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa. No tengo palabras. Amor y compasión para los amigos y familiares de David”.

Crosby logró convertirse en una leyenda del rock clásico de la década de 1960 a lado de The Byrds, agrupación que en 1965 cobró relevancia mundial cuando publicaron su versión de Mr. Tambourine Man, original de Bob Dylan.

En 1968, junto a Stephen Stills, y posteriormente con Nash, crearon la banda Crosby, Stills & Nash, la cual logró vender millones de copias con sus dos primeros discos. Posteriormente, se uniría Neil Young para el disco Déja Vu, en el que se incluye uno de sus mayores hits: I Almost Cut my Hair.

La banda duró hasta 2016, pero con muchos problemas internos debido a la rivalidad y la tensión que había entre los miembros. La relación terminó tan mal que, en una entrevista de 2021, Crosby calificó a Nash como “su enemigo” y a Young como la persona más egocéntrica, narcisista y egoísta” que jamás había conocido, según el diario británico The Guardian.

Parte de la carrera de David Crosby estuvo envuelta en la polémica, sobre todo en 1983, cuando fue acusado de posesión de cocaína y de portar un arma cargada, por lo cual cumplió una condena de cinco años, misma que pagó en libertad bajo palabra.

Sobre este episodio, Crosby aseguró que ese fue el motivo que lo llevó a dejar su adicción al alcohol, la cocaína y la heroína y le permitió mantenerse vivo.

Apenas a finales del año pasado, el cantante afirmó que trabajaba en nueva música, aunque descartó retomar presentaciones en vivo; no obstante, a través de su cuenta de Twitter, informó que ya contemplaba crear una nueva banda para regresar a los escenarios.

Con información de Agencia Sputnik

