El alboroto generado tras el debate producido este lunes entre la Asesora Jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, y el candidato al CPCCS, Augusto Verduga, deja dos conclusiones de cara a la Consulta Popular del próximo 5 de febrero: 1) Verduga se constituye en el rostro más visible contra el referéndum impulsado por Lasso; y 2) Los argumentos para votar NO en las 8 preguntas que promociona el gobierno son contundentes e inapelables.

El activista político, militante del colectivo La Kolmena, desmontó una a una las falacias repetidas por la vocera del gobierno en el espacio organizado por Radio Sonorama bajo la conducción de los periodistas Fabricio Vela y Belkis Sánchez.

“He venido aquí para defender la dignidad de los ecuatorianos que han sido insultados por el Presidente de la República, y en segundo lugar, estoy acá para decirle a la gente que esta consulta es una trampa. Las soluciones demagógicas que propone el gobierno sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales: desempleo, falta de salud, inseguridad ciudadana, emigración forzada, etc. Yo he venido aquí, en definitiva, para hacer brillar la verdad frente a un intento monumental de venta de humo”. Y así lo hizo, lo ocurrido a partir de esa declaración de intenciones fue arrollador.

.@VerdugaAugusto:"Esta consulta es una trampa, las soluciones demagógicas, que propone el gobierno, sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales… Esto no va a resolver los problemas del país"#APrimeraHora@radiosonorama pic.twitter.com/yQLluoW7Ym — PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) January 9, 2023

Durante más de una hora, Verduga hizo gala de su experticia en la argumentación jurídica y su amplio dominio de los datos duros y los anexos para dejar muy mal parada a la iniciativa del gobierno. Una nerviosa Sichel intentó interrumpir infructuosamente los alegatos del postulante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo, la superioridad de su contendiente se puso de manifiesto desde el minuto uno del intercambio.

Una vez más, la comunidad de Twitter volvió a tirar del ingenio para retratar lo sucedido en los estudios de la radio capitalina, como se observa en este trino del usuario @luismieles:

Con el hashtag #GanaLaGenteDecente centenares de usuarios de las redes sociales se sumaron al respaldo al joven candidato en un debate que puede marcar un punto de inflexión en estas elecciones. A decir de Verduga “la mal llamada Consulta Ciudadana es solo un distractor para apoderarse de las autoridades de control y garantizar la impunidad del gobierno” y agregó que su intención de llegar al CPCCS es “devolverle al Consejo su prestigio popular”. Habla de activar una serie de mecanismos ciudadanos reconocidos en la Constitución como son las veedurías, los observatorios ciudadanos, las rendiciones de cuentas, las audiencias públicas, etc. “Todas estas herramientas de participación persiguen que los ciudadanos nos convirtamos en los primeros fiscalizadores de los actos del poder político y la administración pública”.

El debate completo en este link: (2) PANEL REFERENDUM CONSTITUCIONAL KAREN SICHEL Y AUGUTO VERDUGA – YouTube

