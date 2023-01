Elizabeth Otavalo, madre de María Belen Bernal, abogada asesinada por el presunto feminicida Germán Cáceres, detenido por la fuerza pública colombiana, encarna a cientos de madres de familia que han perdido a sus seres queridos y que no logran justicia.

Otavalo nos recuerda a Luz Elena Arizmendi – madre de los hermanos Restrepo -; Alexandra Córdova – madre de David Romo -; doña Clorinda Guzmán – madre de Gustavo Garzón – y a una serie de seres humanos que dieron todo para conocer sobre el paradero de sus seres queridos que fueron desaparecidos en eventos vinculados a la Policía Nacional.

Elizabeth Otavalo fue y es la piedra del zapato del poder institucional, su lucha es permanente por conocer sobre el macabro asesinato que terminó con la vida de su hija. Ha salido a protestar con plantones, declaraciones públicas, reflexiones para que la sociedad rechace este tipo de actos inhumanos.

No ha descansado y no descansará pese a no tener el apoyo de las instituciones que deben protegerla.

En redes sociales ha sido atacado por trolls, pero también ha recibido el respaldo de muchísimas personas que valoran, respetan y admiran su trabajo.

Elizabeth Otavalo cae mal porque no es la típica madre resignada que agacha la cabeza y acepta las injusticias, ha desempeñado muy bien su papel de "mala madre", me alegro. Por más malas madres como ella, que pongan a parir a los conformistas, corruptos y alcahuetes. — May (@Mayra42083577) January 4, 2023

En Ecuador se comete un femicidio cada dos días. En algunos casos los autores son Policías.



¿Por qué el femicidio de Belén Bernal causó tal conmoción?



Por la lucha valiente de su madre Elizabeth Otavalo.



Y a esta mujer admirable hay miserables que la cuestionan y condenan. — Pablo Encalada Hidalgo (@pencaladah) January 5, 2023

La campaña que se está realizando para “victimizar” a Germán Cáceres es atroz, vergonzosa e indignante. Nos invita a dudar sobre qué hay detrás, quién más está involucrado. Los ataques a Elizabeth Otavalo son infames. Hay que seguir atentos y no permitir la impunidad. — Hector Calderon (@HectorFCalderon) January 5, 2023

‼️A los femicidas los cuida la policía‼️



Germán Cáceres fue capturado x la policía colombiana, no por la ecuatoriana. Ellos permitieron q asesinen a #MariaBelenBernal de forma despiadada.



Elizabeth Otavalo sufrió acoso del Estado para callar su lucha. Tenemos memoria, canallas. pic.twitter.com/P8xEKV8LJU — Daniel Granja🔻 (@DanielGranja7) December 31, 2022

Elizabeth Otavalo madre de María Belén Bernal, ingresó una denuncia por el presunto delito de femicidio contra Germán Cáceres.

Confirmado.net

