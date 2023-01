Las mujeres fueron las que más votaron por el Presidente Lula. Ahora, su gabinete ministerial tiene once mujeres. Un vistazo.

El nuevo Presidente de Brasil ha sido el más votado por las mujeres. Ahora, once de los 37 cargos ministeriales están ocupados por mujeres. Entre ellos hay antiguas y nuevas aliadas de Luiz Inácio Lula da Silva.

Salud, igualdad de derechos, género y política climática: nada funciona sin las mujeres en el nuevo gobierno del Presidente Lula de Brasil. Ocupan puestos clave y también tomarán decisiones importantes. En Brasil, las mujeres constituyen la mayoría electorado, con un 52%. Más de la mitad votó a Lula. En el nuevo gabinete, once de los 37 ministerios están ocupados por mujeres.

El poder de “Janja”, la esposa de Lula

La esposa de Lula, Rosângela Lula da Silva, conocida como “Janja”, tiene la mayor influencia política. Aunque la socióloga, de 56 años, no ha recibido un puesto en el gabinete, actúa tras las bambalinas del nuevo gobierno de Brasilia. La feminista avanzó hasta convertirse en pocas semanas en la nueva superestrella política del país.

“Las mujeres convirtieron a Lula en presidente porque les gustaba el dúo Lula-Janja”, señala la columnista brasileña Vera Iaconelli en el diario Folha de S.Paulo, quien concluye que “Janja es una primera dama para la que quizá el país aún no esté preparado”. La ceremonia de inauguración del 1° de enero estuvo a su cargo.

Primer ministra indígena

Dos mujeres estarán al frente del principal tema: la protección del medio ambiente y el clima. Ellas son la ex ministra Marina Silva, que volverá a dirigir el Ministerio de Medio Ambiente y la activista indígena Sonia Guajajara, nombrada ministra del recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas.

Guajajara es una de las 100 personas más influyentes de 2022, según la revista estadounidense Time. Nacida en 1979 en la reserva indígena de Arariboia, en el estado de Maranhão, coordina desde hace diez años las campañas de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y es también conocida internacionalmente por su presencia en las conferencias de la ONU sobre el clima.

El regreso de Marina Silva

Como ministra de Medio Ambiente, la multipremiada y reconocida política internacional Marina Silva quiere frenar la destrucción de la Amazonía impulsada bajo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Silva creció en una familia de caucheros del Amazonas. En 1994, a los 36 años, se convirtió en la diputada más joven de la historia de Brasil en el Senado.

En 2003, Lula la nombró ministra de Medio Ambiente. Cinco años después, dimitió tras una disputa sobre la normativa medioambiental relativa a la construcción de centrales hidroeléctricas y le dio la espalda al PT. En 2014, se presentó a las elecciones presidenciales con su propio partido.

Ministras contra el racismo y la violencia

El nombramiento de las dos mujeres Anielle Franco y Aparecida Gonçalves envía también una importante señal política contra el racismo y la violencia contra las mujeres, que ha aumentado en Brasil desde 2015.

“Necesitamos un Gobierno que se preocupe por los derechos y el bienestar de los 115 millones de afrobrasileños”, dice, por su parte, Anielle Franco, hermana de Marielle Franco, política asesinada en marzo de 2018. Como Ministra de Igualdad Étnica, quiere reforzar los derechos de la población negra.

La feminista Aparecida Gonçalves es la nueva Ministra de Asuntos de la Mujer de Brasil. Ya luchó contra la creciente violencia contra las mujeres en Brasil como Secretaria de Estado durante el anterior mandato de Lula (2003 a 2011). Esta sexagenaria es experta en temas de género y miembro fundador del PT.

Numerosas declaraciones del expresidente Bolsonaro muestran lo profundamente arraigados que están el racismo y otras formas de discriminación en la sociedad brasileña. Por ejemplo, recalcó varias veces que sus hijos estaban demasiado bien educados para relacionarse con mujeres negras u homosexuales. Cuando aún era diputado, gritó a la ex ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que no era digna de ser violada.

La mujeres ocupan el 30% de la escena política

La nueva Ministra de Planificación, Simone Tebet, también se describe a sí misma como feminista, mientras el nombramiento de la socióloga Nísia Trindade como primera ministra de Sanidad de Brasil también puede considerarse un claro anuncio. La experta en salud pública fue directora del reputado instituto de investigación Fundação Fiocruz de Río, que desempeñó un papel decisivo en la lucha contra el virus durante la pandemia del coronavirus.

Los observadores políticos están de acuerdo: con Lula, las mujeres ganan influencia política. En su columna, el experto en derecho internacional Thiago Amparo reparte elogios y críticas: “En el gabinete de Lula, las mujeres tienen la mayor participación de la historia de Brasil, pero el 70% de los puestos ministeriales siguen ocupados por hombres”.

Con información de DW

