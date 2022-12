Pese a los esfuerzos de la bancada de la Revolución Ciudadana – UNES – que logró 100 votos para derogar la ley de Tributos enviada por el Ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso acaba de vetarla totalmente y deja sin efecto el pronunciamiento del Legislativo.

El principal responsable de la vigencia de la Ley es el presidente Lasso que la presentó en su debido momento, señaló el experto Juan Pablo Jaramillo en su cuenta de twitter.

El principal culpable es el EJECUTIVO que es el proponente de la Ley.



En segundo lugar todos los que votaron en contra del informe de minoría.



En tercer lugar la @CorteConstEcu y su fallo absurdo, en el que solo declaró parcialmente inconstitucional la Ley. https://t.co/oQ6D1nd8f7 — Juan Pablo Jaramillo (@jpjaramillo25) December 27, 2022

Varias reacciones en redes se dieron ante la decisión gubernamental que confirmó la Ley.

#ATENCIÓN 🛑El gobierno ha vetado la ley Derogatoria a la #LeyTributaria impulsada por UNES. Lo único que saca de esto es seguir cobrando más impuestos a los ecuatorianos. !Que desfachatez! cobrar tanto impuesto y no ver esos valores reflejados en obras a favor de la ciudadanía. pic.twitter.com/7vW5ndiHw9 — Ab. Mónica Salazar H. (@MnicaSalazarAs1) December 27, 2022

#URGENTE

¡UNES SE PRONUNCIA SOBRE VETO DE LASSO!@BancadaUNESec, vía comunicado, informa que se cumplió con los ecuatorianos al derogar la Ley Tributaria de Lasso siguiendo los mecanismos constitucionales, para darle alivio al bolsillo de la clase media y pequeñas empresas. pic.twitter.com/8uHiNJCyCE — Zoom Ec (@ZoomEcuador) December 28, 2022

“UNES votó CONTRA informe de mayoría Ley de Lasso, que NO FUE APROBADA. UNES votó A FAVOR de informe de minoría, pero no pasó. El archivo no es vinculante a su no aprobación. ¡Con informe manipulado e incompleto Lasso pasó por Ministerio de la Ley aunque fue NEGADA!”, recordó Pierina Correa.

