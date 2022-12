Nada de tonos grises, tolerancias, ni medias tintas. “O estás conmigo o en mi contra”. Al principio lo decían de refilón: que las protestas de junio fueron financiadas por los narcos. Hasta cifras dieron; pero ante el tibio reclamo de los aludidos, que prefirieron asistir al tontódromo, tal acusación oficial replicada por los pautados mediáticos, sin ninguna prueba, se diluyó. Ahora, desesperados por la triste suerte que está corriendo la despreciada consulta, volvieron a reunir al equipo de campaña para anunciar la existencia de la narco política. Ya no sólo correísta, sino variopinta, multipartidista. Es que la cansina y gratuita acusación de corrupción en contra de la Revolución Ciudadana les estalló en la cara. Salió entonces con una amplia sonrisa a embarrar a toda la oposición que crece con el sufrido aporte de los arrepentidos y de los migrantes expulsados. ¡Se prendió el zafarrancho!

En su viaje a Washington, donde algún comedido de Carondelet parece que le dio redactando el mensaje a míster Biden para que felicite a su visitante por sus logros en seguridad y manejo económico, lo que provocó la risa nacional, se emocionó tanto que aprovechó la tribuna imperial para anunciar su postulación a la reelección en 2025. Otra risa nacional. No estuvo al frente de sus seguidores, ni ante una multitud de plaza, traída “voluntariamente” en buses interprovinciales y con lista en mano, ni siquiera con algún lambón de medios. Estaba en el imperio. Clarito el mensaje y su simbología. Cuenta con el apoyo de la sede mundial del neoliberalismo. Lo de engatusar al pueblo se encarga el Durán Barba.

Razón que se afanan en controlar todas las funciones, cueste lo que cueste. Necesita un superintendente que tramite la venta del banco del Pacífico, llámenle a Ulloa para que lo nombre de inmediato. Pero no puede, porque fue destituido por la Asamblea. ¿Cómo que no puede? Él sabe lo que tiene que hacer, que busque un Lindao para que eche abajo esa interpelación. ¿Que es una interferencia en otro Poder? ¡Me canso! Además que ordene a esos vagos a reunirse para que posesionen al nuevo súper de Bancos. ¿Cómo que se resisten? Entonces ¡a la casa esa mayoría opositora sediciosa! No importa que la sentencia de Lindao no haya sido notificada en físico a la Asamblea Nacional para que ejerza el derecho de impugnación. Mejor contacten con los suplentes. Perdone Señor Presidente, pero eso no se puede hacer en un estado de Derecho. Vea joven, sólo cuando ese derecho es nuestro, no sea ingenuo. (Extracto de un diálogo imaginario)

Bien señores, asúntense, que ya tenemos en el ruedo al primer candidato presidencial, que va por su reelección. El próximo proceso va a tener tres vueltas: la primera en febrero 2023 con la consulta; las otras dos son de ley. Divertida va a estar esta larguísima campaña. Los mediáticos a lo que saben hacer: desinformar, mentir, difundir rumores falsos, escandalizar. Coprofilia. No por mucho madrugar….

Artículo firmado por Juan Cárdenas

