Caracas, 24 dic (Sputnik).- Los dirigentes y exdiputados venezolanos que participaron el jueves en una reunión virtual en la que se aprobó en primera discusión la propuesta de eliminación del autodenominado gobierno interino de Juan Guaidó, dejaron en evidencia que a ellos solo les importa el dinero que ha manejado el opositor, dijo en diálogo con la Agencia Sputnik el diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, José Brito.

“Ayer (por el jueves) quedó en evidencia algo: a ellos no les importaba Guaidó, lo que sí les importaba era el dinero que manejaba, que manejó y que aún maneja Guaidó, porque cuando dieron la rueda de prensa antes de esa reunión virtual decían que, entre otras cosas, salían de Guaidó, que ya era un desecho tóxico”, expresó el viernes el integrante del partido opositor Primero Venezuela.

Con 72 votos a favor, 23 en contra, y nueve abstenciones, dirigentes y exdiputados opositores aprobaron el jueves en primera discusión la propuesta de eliminación del autodenominado gobierno interino, encabezado por Guaidó.

La votación se llevó a cabo durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que desde 2015 funciona de forma paralela al órgano legislativo de mayoría oficialista, electo en 2021 y que es reconocido por todas las instituciones del Estado.

Tras concluir la votación, Guaidó indicó que el proyecto de ley será remitido a la comisión conformada por los jefes de la fracción para su estudio, revisión, elaboración del informe y presentación para segunda discusión en sesión plenaria.

El diputado recalcó que la reunión se realizó en las mismas condiciones en las que se ha desarrollado el “Gobierno interino”, “vía virtual y apartada de la realidad”.

Asimismo, Brito recordó que los integrantes que participaron en la sesión donde se debatió la situación del opositor no cuentan con las facultades, ni cualidades parlamentarias desde hace dos años.

A juicio del legislador, esa asamblea paralela se mantuvo con el objetivo de seguir recibiendo recursos económicos a través de un programa que denominaron “Héroes de la democracia”, el cual era financiado a través de algunos activos del Estado en el extranjero.

“Pero fíjate, aquí hay un pequeño detalle, ellos decían que con eso se financia un programa “Héroes de la democracia”. ¿Qué son los héroes de la democracia? Es un programa para ellos financiar a los activistas de su partido, es decir, con los recursos que podrían ser destinados perfectamente para la educación en Venezuela, para pagar sueldos y salarios en Venezuela”, recalcó.

La repartición de esos recursos que son de los venezolanos es “público, notorio y comunicacional” y según Brito, se trata del delito de peculado.

“El hecho de agarrar recursos que son del Estado de manera fraudulenta, eso contraviene el ordenamiento jurídico vigente, y es más, cometen un delito contemplado en el ordenamiento jurídico venezolano que se llama peculado, pero también usurpación de funciones porque ellos no tienen cualidades, ellos no son ni diputados, ni son presidentes de la República, ni son ministros, es decir no tienen cualidad, están usurpando una función que no les corresponde”, afirmó.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

De acuerdo con el legislador, todo el escenario en torno a Guaidó sirvió para violentar el principio de autodeterminación de Venezuela, y dar paso a una intromisión “descarada”, a través del tutelaje de esta fracción opositora por parte de Estados Unidos.

Por ello, el integrante de Primero Venezuela agregó que las mesas de diálogo que se realizan en México son entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.

“La verdad es que hoy, las discusiones que se están dando no son entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, es entre Gobierno y Gobierno, en (este) caso de los Estados Unidos, que están procurando entre otras poder darles apertura a algunas relaciones comerciales, en virtud, del marcado interés que tienen sobre la oferta energética que tienen sobre nuestro país”, explica el diputado.

No obstante, Brito consideró que este escenario no va representar un revés en la política de Estados Unidos con Venezuela, y aseguró que se mantendrán las sanciones y el bloqueo, así como la apropiación de los recursos en el extranjero, pese al fin del interinato de Guaidó.

Con información de Agencia Sputnik

