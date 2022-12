¡Qué se ha creído!: venir a decir que la justicia ecuatoriana está tomada por los narcos. Lo dijo también de los narcogenerales. Ahora de los narcotogados. Gringo metiche…; pero tiene razón. Además él maneja información privilegiada de la DEA y más espionaje made in USA, como para soltar semejante bomba, justo cuando el encuadre mediático de los pautados locales, trata de difundir la gratuita acusación de que todos los que no apoyan su consulta son narcos. No olvidemos que los actuales jueces, curiales y fiscales fueron designados por los transitorios del Trujillato, autores del “influjo psíquico”, de la “estupidez del caso Singue”. Algo se trae entre manos el gringuito: acá dice lo que dijo; ¿y en el vecino del norte?, ¿con siete bases militares extranjeras? Con todo y eso allá la política antidrogas es un rotundo fracaso, porque su producción y tráfico siguen campantes. ¿Será esa la intención?

“No hay que limpiarse antes de…”, decía el abuelito. ¡Albricias!, se acabó el visado Schengen, los ecuatorianos ya podemos viajar libremente por 26 países de la UE, sin visa ni pan calientes. ¡A comprar pasajes se ha dicho! ¿Cómo dice?; ¿que no todavía?, que aún no estamos aptos para acceder al Espacio Schengen sin visa. ¡Chuta!, el Canciller es de que les llame a su despacho a la diplomacia y legislatura de la Unión Europea. Lo peor es que, con estos chascos, la gente de nuevo se acuerda de la venta del avión de lujo socialista a Colombia, cuyo presidente dijo: “ni se ha ofrecido”. En el fondo hay una amargura en nuestra población, que descubre los esfuerzos oficiales para que nos larguemos por la triste y dolorosa vía de la migración, pues los privatizadores no nos ofrecen trabajo, salud, educación, seguridad, bienestar ni futuro y se precipitan (por decir lo menos), con esos dudosos anuncios.

Pero eso sí, se dieron el gusto de revocar el permiso para el Festival de Globos aerostáticos en la Ciudad Mitad del Mundo, aunque sea el último día, con tal de bajarle en las encuestas y preferencias a la candidata que tanto odian y persiguen. Total, Paolita quedó de víctima y su prestigio y aceptación subieron como espuma, a la altura de los globos prohibidos. ¡Qué rabia! Para rematar y sacarse la pica, se niega a entregar el salvoconducto a la ex Ministra de la RC, María de los Angeles Duarte, a quien el Gobierno de Argentina le concedió Asilo Diplomático, luego de que estudió todos los antecedentes del caso y concluyó que la peticionaria es víctima de persecución política. La Convención sobre Asilo territorial de 1954, adoptada en Caracas por los Estados suscriptores, establece la obligación de dar el salvoconducto al estado requirente sin reparos, porque prevalece el derecho humanitario internacional que protege a las personas asiladas por causa de persecución política y ese estatus lo define en este caso la República de Argentina.

¿Harán lo mismo que con la boleta constitucional de libertad a favor de Jorge Glas? En los dos casos condenados por “influjo psíquico”. Cómo se ríen en el foro internacional. ¡Qué vergüenza! Para tranquilizarnos, Feliz Navidad, [email protected] [email protected]

Artículo firmado por Juan Cárdenas

