El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en entrevista exclusiva con Xinhua que la modernización al estilo chino aportará el mayor desarrollo y potenciará la cooperación a nivel global.

“Este concepto de modernización de China implica mayor desarrollo para el pueblo chino y también un mayor desarrollo de las relaciones internacionales y la cooperación de China con el mundo”, afirmó el mandatario en la sede de la Presidencia.

Lasso ha visitado China en dos ocasiones. La primera fue en 1994, cuando acompañó en una visita al entonces presidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén, y la segunda ocurrió en febrero de este año, cuando asistió a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El mandatario sostuvo que China ha experimentado cambios importantes, que le han llevado a convertirse en un país moderno con un marcado desarrollo.

“Son cambios extraordinarios. Una es la China de 1994, ya de por sí con mucho avance y desarrollo, pero otra muy distinta es la China del 2022, una China con una gran modernidad”, expuso.

“Me impresionó mucho el centro financiero, sus modernos edificios, modernas instalaciones, y prácticamente una China que ha evolucionado tecnológicamente para poder satisfacer el bienestar del pueblo chino”, abundó.

Añadió que todos quienes visitan China “terminan sorprendidos por su fantástico avance en rutas viales, en edificios, en la modernidad”.

Lasso se mostró interesado por el camino chino hacia la modernización y felicitó al presidente chino, Xi Jinping, por la realización en octubre pasado del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), que marcó la hoja de ruta hacia la construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos.

Elogió el liderazgo de su homólogo chino, por quien dijo sentir “mucha simpatía” y compartir su visión de poner al pueblo en primer lugar durante el desarrollo del país.

“El presidente Xi para mí es una persona muy eficiente, muy inteligente, muy capaz, y le guardo gratitud porque todos los temas que he tratado con él se han cumplido”, apuntó.

En ese contexto, Lasso resaltó el interés que concede el presidente chino a la relación con Ecuador.

“El presidente Xi muy claramente me dijo que China no condiciona a los países con los que coopera, no condiciona políticamente, lo cual me ha satisfecho mucho y creo que sin duda alguna marca estas buenas relaciones de China con Ecuador”, subrayó.

“Yo creo que estamos en muy buen punto de relaciones bilaterales. En el futuro espero aún profundizar más las relaciones de China con Ecuador”, complementó.

El mandatario ecuatoriano consideró, asimismo, la participación de empresas chinas en distintos proyectos de infraestructura en Ecuador como una manera efectiva de aplicar la iniciativa de la Franja y la Ruta en la nación andina.

“La experiencia de Ecuador con China es muy positiva y puede ser replicada a nivel global con otras regiones y países del mundo”, planteó.

Además, recalcó la cooperación de China con el país sudamericano en la lucha contra la pandemia de COVID-19, proporcionando el 53 por ciento de las dosis de vacunas que permitieron salvar miles de vidas y retornar a la normalidad.

“Esto lo agradecemos a China y creo que hacia el futuro sería bueno un intercambio entre países para el cuidado de la salud y de la sanidad global”, expresó.

Con respecto a la próxima XV Cumbre Empresarial China-LAC (China-América Latina y el Caribe), que se celebra entre el 14 y 15 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), Lasso dijo que esta es una oportunidad para abrir las puertas a todas las empresas chinas y latinoamericanas interesadas en hacer negocios.

“Del lado ecuatoriano, el mercado chino es un mercado muy grande y Ecuador puede ofrecer productos muy atractivos para China como son el camarón, el banano, el cacao, el café y la pitahaya. Y también China puede ofrecer a Ecuador productos importantes que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos”, precisó.

China es el principal socio comercial de Ecuador y se ha consolidado este año como el primer destino de las exportaciones no petroleras ni mineras del país andino.

Al finalizar la entrevista, Lasso señaló que espera visitar nuevamente China para presenciar el desarrollo de la modernización y conocer de cerca, por ejemplo, “la evolución de la zona franca de Pudong, que la conocí en 1994 y que muy seguramente 28 años después se ha convertido en una magnífica y moderna zona de China”.

