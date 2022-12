BUENOS AIRES, 13 dic (Xinhua) — El seleccionado argentino de fútbol goleó hoy 3-0 a Croacia y se metió en la final del Mundial de Qatar con un Lionel Messi “mágico” y un Julián Alvarez “letal”, indicaron los principales medios de prensa del país sudamericano.

“Argentina es finalista, de la mano de un Messi mágico y un Julián Alvarez letal”, tituló el diario Clarín en su sitio web.

Analizó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni “supo tener paciencia y aguantar el pasaje en el que Croacia intentó dominar”, ya que “cuando el juego apareció, fue imparable”.

- Advertisment Article Inline Ad -

La Nación tituló: “Un finalista mundial que se recibió de equipo ante Croacia con un Messi mágico y la potencia de Julián Alvarez”.

Agregó que “con paciencia, sacrificio e inteligencia, el conjunto nacional escribió un 3-0 que lo puso en la definición de Qatar 2022”.

Sobre Messi, destacó que “el capitán se embarra por los compañeros y generó un gol maravilloso”, el que selló la goleada argentina en el estadio Lusail.

“Argentina finalista del Mundial: goleó a Croacia 3-0 con un Messi brillante y un partido consagratorio de Julián Alvarez”, resumió el portal Infobae.

Asimismo, señaló que “el próximo domingo, el equipo de Scaloni espera por Francia o Marruecos en la definición”.

El diario deportivo Olé sintetizó: “Partidazo histórico de la Selección. Goleó 3-0 a Croacia con una actuación descomunal de Leo (Messi) y también de Alvarez”.

“Argentina le dio una paliza a Croacia y está otra vez en una final del mundo. Otra vez el sueño de la tercera, otra vez con un Lionel Messi modo Messi Qatar que la rompe”, completó.

El conjunto de Scaloni llegó a esta instancia de la siguiente manera: 1-2 vs. Arabia Saudí, 2-0 vs. México, 2-0 vs. Polonia (fase de grupos) y 2-1 sobre Australia (octavos de final).

En cuartos de final empató 2-2 en tiempo extra ante Países Bajos (le ganó 4-3 en tanda de penaltis) y en semifinales venció 3-0 este martes a Croacia.

Con información de Agencia Xinhua.

Relacionado