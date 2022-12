BERLÍN, 12 Dic.

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario aseguró este lunes que “por supuesto” que se alegraría por el argentino Leo Messi si este conquista por fin el título mundial pese a la “gran rivalidad” que existe entre su país y Argentina.

“¿Sería feliz si Messi ganara el Mundial? Por supuesto, me alegraría por él, pero no hay que olvidar que existe una gran rivalidad entre Brasil y Argentina, así que no voy a ser hipócrita y decir que me alegraría por Argentina porque no es verdad”, señaló Ronaldo ante los medios.

‘El Fenómeno’ recordó que en una Copa del Mundo “nadie te regala nada, ni siquiera por tu historia”. “Argentina no está jugando muy bien, pero juegan juntos, son agresivos y luego está Messi, que es decisivo cuando está cerca del área”, advirtió.

Por otro lado, sobre la decisión de que Neymar lanzara el quinto y último penalti de Brasil en la tanda de cuartos de final ante Croacia, algo que llegó a suceder porque Marquinhos falló el cuarto y dio el pase a los croatas, el exdelantero no está “de acuerdo con ninguna de las teorías sobre la tanda”.

“Creo que cambiar la secuencia de lanzamiento… Es algo extremadamente delicado dirigirte a un jugador y que puedas demostrar que no tienes confianza en él, pidiendo que otro ocupe su lugar”, puntualizó el presidente del Real Valladolid.

