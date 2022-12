BEIJING, 7 dic (Xinhua) — El primer ministro chino, Li Keqiang, expresó hoy miércoles la voluntad de China de mantener intercambios de alto nivel con Rusia, fortalecer intercambios y cooperación en diversos campos, y profundizar la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia.

Li hizo estas observaciones al presidir la 27ª reunión regular de primeros ministros con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, a través de un enlace de video.

Li señaló que, como los vecinos más prominentes el uno del otro y también como mercados emergentes, China y Rusia disfrutan de una amistad tradicional y han desarrollado continuamente unas relaciones bilaterales basadas en los principios de no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero.

- Advertisment Article Inline Ad -

China está dispuesta a mantener intercambios de alto nivel con Rusia, fortalecer intercambios y cooperación en diversos campos, profundizar la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia, defender las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales y mundiales, y aportar mayores beneficios a ambos pueblos, añadió el premier.

Después de escuchar los informes de trabajo presentados por las dos partes, Li y Mishustin valoraron positivamente las labores eficaces y pragmáticas realizadas a lo largo del año.

Tras resaltar que las economías de China y Rusia son altamente complementarias, Li expresó el deseo de que las dos partes hagan un buen uso de los mecanismos de cooperación bilateral, avancen en los proyectos de cooperación en áreas clave de forma continua y eleven constantemente el nivel de la cooperación económica y comercial.

Li también instó a ambos lados a optimizar el proceso de despacho aduanero, mantener conjuntamente una cadena industrial y de suministro estable y fluida, profundizar los intercambios culturales, interpersonales y locales, y consolidar la base de opinión pública a favor de las relaciones amistosas entre los dos países.

A su vez, Mishustin dijo que bajo la complicada situación internacional actual, la asociación estratégica integral de coordinación Rusia-China ha mantenido un sólido impulso de desarrollo, y la cooperación bilateral en diversos campos ha seguido avanzando.

Rusia está dispuesta a trabajar con China para dar pleno juego al papel del mecanismo de reunión regular de primeros ministros, fortalecer la cooperación en áreas clave como la economía y el comercio, profundizar los intercambios culturales y entre pueblos, mejorar la cooperación bilateral y consolidar la amistad de buena vecindad entre los dos países, agregó.

Rusia también está dispuesta a trabajar con China para hacer frente a los desafíos globales y promover el desarrollo de un mundo multipolar, concluyó Mishustin.

Con información Agencia Xinhua

Relacionado