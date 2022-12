María Duarte exministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno del expresidente Rafael Correa, se encuentra desde hace 2 años y 5 meses junto a su hijo de 11 años que ya tiene la nacionalidad argentina, en la Embajada de Argentina en Ecuador, tras solicitar asilo político en dicha legación diplomática.

Duarte es parte de la trama del Caso “Sobornos” que el gobierno de Moreno llevó a cabo con la ayuda de los poderes fácticos para perseguir, encarcelar y proscribir políticamente a Correa y a su organización. Dentro de la “causa sobornos” tramitada en forma irregular, ante jueces sospechados de parcialidad y nombrados en forma temporaria, tramitada al solo efecto de proscribirlo en las elecciones presidenciales, Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por «autor mediato por instigación a través de influjo psíquico», en un caso que el ex jefe de Estado ha denunciado como producto de una persecución política.

Duarte se encuentra en calidad de “huésped por razones humanitarias”, dado que es una víctima más de la persecución en contra de los “correístas” en el Ecuador, habiendo sido implicada en el caso bautizado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano como “Sobornos” y sentenciada a una pena de 8 años.

La condena del caso “Sobornos” es la que le impidió al expresidente Rafael Correa presentarse como candidato a las últimas elecciones presidenciales de Ecuador. El 4 de marzo de 2022 fue negado por la INTERPOL, el pedido de “difusión roja” en contra de la exministra, negativa que se suma a una larga lista de pedidos rechazados por dicha organización, contra los excolaboradores del Gobierno de Rafael Correa.

Según información difundida por diario Clarín, a través de una carta del canciller Santiago Cafiero a su par ecuatoriano Juan Carlos Holguin, el gobierno argentino le informó a Ecuador que le va a dar asilo a la ex ministra de Obras Públicas del ex presidente Rafael Correa, María Duarte Pesantes.

La carta de Cafiero a Holguín informa que la “Argentina en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos concede el asilo diplomático a la Sra. María de los Ángeles Duarte Pesantes”. Y advierte que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales.”

Durante los últimos meses, las ONGs Norwegian Forum for Democracy and Rights in Ecuador NOFEC (Noruega), Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana CEDE (España) y Gesellschaft für MenschenReschte Amnestie und Chancengleicheit Internationale Aktionen GRACIA (Alemania), organizaciones de Derechos Humanos de ecuatorianos residentes en Europa, han mostrado su profunda preocupación por la delicada situación de la asilada, María Duarte y de su hijo menor, y piden de manera urgente (dadas las condiciones médicas del niño y su madre) al presidente Alberto Fernández, se le otorgue el reconocimiento de asilo político, que tiene como fundamento, la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954, de la que tanto Ecuador como Argentina son suscriptores, y que la exministra ha solicitado al señor Presidente Fernández, informó un comunicado de prensa de las ONGs.

