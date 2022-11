El proceso conocido como Caso Sobornos marca un antes y un después entre los casos de persecución política en el derecho internacional de protección de derechos humanos. El evento académico reunió el pasado 11 de noviembre en el Hotel Oro Verde de Guayaquil, Ecuador, a reconocidos juristas internacionales que sacaron a relucir las violaciones cometidas en el proceso penal conocido como Caso Sobornos que sentenció a Rafael Correa y a sus cercanos colaboradores.

Reconocidos juristas internacionales evidenciaron, ante cerca de 600 personas que acudieron al seminario de forma presencial y los 10.000 asistentes online, la verdad procesal del caso Sobornos. El mensaje de todos los partícipes fue rotundo y unánime: dicho proceso penal mediante el que se condenó por supuestos delitos de corrupción a varios ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa -entre ellos el mismo ex presidente de Ecuador, careció del debido proceso y garantías judiciales mínimas.



Dentro del seminario se analizaron las irregularidades del proceso y la instrumentalización del poder ejecutivo sobre el poder judicial con el único objetivo de condenar a autoridades de la oposición política y proscribir a Rafael Correa de concurrir a las elecciones del 2021.

- Advertisment Article Inline Ad -

Tal y como declaró Vanessa Zavala, Socia-Abogada ecuatoriana litigante de García & Partners Abogados: “desde el inicio el propósito del sistema penal fue la condena de los procesados y no un juicio justo”, algo que también reseñó Baltasar Garzón, juez español y abogado experto en derechos humanos de Ilocad SL: “a sentencia tenía un objetivo que es contradictoria a la interpretación del derecho”.

Raúl Zaffaroni ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su magistal intervención relata cómo afectó en la función judicial la desinsitucionalización provocada por la consulta popular de 4 de febrero de 2018, y lamentó profundamente que el sistema interamericano no otorgara las medidas preventivas que solicitaron las víctimas en ese momento, sobre el caso señaló “entre las consecuencias negativas, tuvo las que ahora se reflejan en la presente sentencia, en el caso Sobornos, en particular en lo que hace a la competencia de los jueces que la emitieron, y por mucho que se quiera obviar esas circunstancias, es claro que no eran los jueces naturales… de los nueve jueces que intervinieron en las tres instancias siete eran interinos, que ustedes los llaman temporales” en suma, se afectó el derecho a ser juzgado por jueces imparciales.

En palabras de Aitor Martínez, Abogado, profesor universitario e investigador académico experto en derecho internacional penal: “el volumen de violaciones al debido proceso que atesora el caso Sobornos marcará un antes y un después y será conocido como un caso paradigmático del lawfare en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.

Y explicó a los presentes: “no queda ninguna instancia en la comunidad internacional de los derechos humanos que no se haya involucrado en este caso”.

Confirmado.net / Video Kolectivoz

Relacionado