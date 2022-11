BALI, Indonesia, 15 nov (Xinhua) — El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, informó el lunes a los medios de comunicación sobre la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre este respecto.

Durante la reunión en persona entre Xi y Biden, celebrada el lunes antes de la cumbre del Grupo de los 20 en el balneario indonesio de Bali, los dos jefes de Estado tuvieron una comunicación franca, profunda, constructiva y estratégica sobre los principales temas acerca de las relaciones entre China y Estados Unidos, así como las perspectivas para la paz y el desarrollo globales, declaró Wang.

Destacando la gran importancia de la reunión, Wang dijo que fue el primer encuentro en persona entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos en tres años, la primera reunión en persona entre Xi y Biden desde que este último se convirtiera en presidente de EE. UU., además de ser también la primera interacción entre los máximos líderes de los dos países después de que China y Estados Unidos completaran sus respectivas e importantes agendas internas este año.

- Advertisment Article Inline Ad -

Tras remarcar la profunda comunicación entre Xi y Biden, Wang señaló que la reunión duró más de tres horas, por encima de lo acordado previamente, y que el intercambio de puntos de vista entre los dos jefes de Estado fue integral, profundo, sincero, constructivo y estratégico.

Al señalar el contenido abundante de la reunión, Wang reveló que ambos jefes de Estado abordaron cinco temas, incluidas las políticas interna y exterior de sus respectivos países, las relaciones China-EE. UU., la cuestión de Taiwan, el diálogo y la cooperación en varios campos, así como los principales temas mundiales y regionales, cubriendo los aspectos más importantes de las relaciones China-EE. UU. y los asuntos regionales y globales más apremiantes del momento.

Tras calificar la reunión como una guía para el futuro, Wang reveló que los dos jefes de Estado, durante su encuentro, establecieron el rumbo y elaboraron planes para las relaciones entre los dos países.

En la reunión, el presidente Xi expuso los resultados clave y la gran importancia del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), y enfatizó que las políticas interna y exterior del PCCh y del Gobierno chino son abiertas y transparentes, con intenciones estratégicas claras y transparentes y una gran continuidad y estabilidad, señaló Wang.

La reunión no solo tiene un gran significado práctico, sino que también tendrá un impacto importante y de gran alcance sobre las relaciones China-EE. UU. en la próxima etapa y durante un período aún más largo por venir, expresó.

Wang mencionó en particular los comentarios de Biden sobre la cuestión de Taiwan de que Estados Unidos está comprometido con la política de una sola China, no apoya la “independencia de Taiwan”, no respalda “dos Chinas” o “una China, un Taiwan” y no busca utilizar la cuestión de Taiwan como una herramienta para contener a China.

Los dos presidentes acordaron mantener un contacto regular y coincidieron en que sus respectivos equipos diplomáticos deben mantener una comunicación estratégica para implementar los consensos alcanzados durante la reunión, finalizó Wang.

Con información de Agencia XINHUA / Confirmado.net

Relacionado