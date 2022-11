MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – El tenista español Rafa Nadal se mostró optimista este viernes en la presentación de las Finales ATP en la Gallerie d’Italia, dentro de la majestuosa Piazza San Carlo de Turín, con “posibilidades” de coronarse por primera vez Maestro, aunque también reconoció que la falta de “ritmo” es un hándicap importante para su juego.

“Llego sin ritmo, pero en Paris estaba jugando bien, ganando set y break a un buen jugador como Tommy Paul. Estoy contento porque he podido entrenar y vengo con la ilusión de hacerlo bien. Si no pensara que tengo opciones de luchar por lo que he venido no estaría aquí. Creo que tengo mis posibilidades”, dijo en declaraciones a ATP.com, tras la puesta de largo de la Copa de Maestros.

El balear, que tiene opciones de terminar por sexta temporada como número uno del mundo, celebró haber podido entrenar bien los últimos días después de la derrota en su debut en París-Bercy, donde pagó la inactividad de los últimos meses. “No me ocurrió nada importante. Mucho tiempo sin competir. Tuve un pequeño problema en el estómago. Estoy bien. Un día malo y luego pude volver a entrenar normalmente sin problemas”, apuntó.

“Es evidente que en los últimos cinco meses he jugado muy poco. Desgraciadamente pasó lo que pasó en Wimbledon y desde ahí he jugado muy poco. Han sido un cúmulo de circunstancias negativas a nivel físico. Para mí es importante terminar el año compitiendo, algo que no pude hacer en 2021. Nunca se sabe. Muchas veces en el deporte las cosas cambian radicalmente. Estoy jugando bien”, añadió.

El campeón de 22 ‘grandes’, que desveló que su hijo –nacido hace un mes– le acompaña por primera vez en el Circuito, se medirá en Turín dentro del Grupo Verde con Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime y Taylor Fritz, tras el sorteo del jueves. “Aquí sabes que juegas contra los mejores. Puedes tener una serie de preferencias, pero si no juegas a un nivel muy alto no vas a tener opciones reales. No me gusta volver de una lesión en Cincinnati o Paris, donde vas a jugar contra alguien muy bueno desde el inicio”, explicó.

Nadal confesó que el 2022, aunque le ha dejado cuatro títulos entre ellos el Abierto de Australia y Roland Garros, ha tenido demasiados percances físicos. “Desgraciadamente me he roto dos veces el abdominal este año: en Wimbledon y en la semana previa del US Open, aunque no hubiese dicho nada. Eso me obligó a sacar de una manera diferente a la mía. Es importante para mí jugar algunos torneos de manera consecutiva. Necesito continuidad”, dijo.

“A ver si el año que viene lo consigo, por eso me he apuntado a jugar la United Cup la primera semana de la temporada. Quiero pasar más días en el circuito, compitiendo y entrenando. A estas alturas de mi carrera, uno se retroalimenta de la ilusión, de verse competitivo entrenando con los mejores”, añadió.

Por otro lado, el de Manacor se refirió a la ausencia de esta Copa de Maestros en su palmarés, el único gran torneo que le falta. “Me ha faltado ser mejor. Es la realidad del deporte. Ser mejor jugador en indoor. Darme más oportunidades. Me he clasificado 17 veces, pero no he estado competitivo esas 17 veces”, apuntó.

“Me ha faltado ser mejor en pista cubierta, que es donde siempre he jugado este torneo, en condiciones rápidas. Históricamente ha sido la peor superficie para mí. No es un tema de nervios. He ganado cosas en mi carrera que no me han causado esa sensación. Simplemente no he sido lo suficientemente bueno en esta parte del año y en estas circunstancias para ganar este torneo”, añadió, recordando de manera más amarga la derrota en semifinales de 2020 ante Daniil Medvedev.

