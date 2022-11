El bloque correísta, este 10 de noviembre, espera conseguir los 92 votos para autorizar el inicio de un juicio penal privado en contra del asambleísta Fernando Villavicencio (CN-PSE), planteado por su colega Ronny Aleaga (UNES), por una contravención de cuarta clase al vulnerar el derecho a la honra.

Pero ese no es el único caso que la bancada correísta ha presentado en contra de Villavicencio. A nivel judicial existen dos querellas y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, y a nivel político hay tres quejas planteadas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Pedido de jueza

La jueza nacional (e) ponente Mercedes Caicedo Aldaz pidió a la Asamblea Nacional autorización previa para proceder con el enjuiciamiento contravencional n.º 17721-2022-00036 al asambleísta Villavicencio, por haber difundido información falsa en contra de Ronny Aleaga que afectaba su honra.

La solicitud de la jueza consta en el tercer punto del orden del día de la sesión del pleno 811, convocada para este 10 de noviembre a las 13:30.

La contravención la habría cometido el legislador Villavicencio en la Asamblea Nacional y ante la prensa. “Ronny Aleaga es parte de un cartel de narcotraficantes, y que estoy vinculado al crimen organizado, pues me vinculó con Leandro Norero y Xavier Jordán; y hasta el momento no hay una denuncia penal en mi contra por los presuntos delitos que señala. Me dice ‘narcotraficante’, y tengo los certificados de Fiscalía de que no tengo ninguna investigación previa o denuncia legalmente reconocida. Eso es una calumnia y una injuria”, apuntó el aludido.

La única supuesta prueba que tiene Villavicencio, añadió Aleaga, es una foto privada en una piscina en Miami, que ya explicó oportunamente.

Con información de El Universo

