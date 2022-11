El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), se encuentra otorgando periodos de gracia para capital e intereses vencidos hasta por 12 meses, es decir, dará hasta un año para reanudar los pagos, sin acciones legales ni embargos de ninguna especie.

La iniciativa surgió de la Presidencia de la República y de la actual directiva del IESS y el BIESS, con el objetivo de que los afiliados y jubilados que tengan cuotas incumplidas, puedan reestructurarlas en términos favorables y gozar de un plazo prudencial para normalizar su situación económica.

“El afiliado no necesita que se lo asfixie sino que se lo ayude, no ahogarlos ni quitarles su casa, queremos que accedan a reestructurar su deuda, incluso hay un periodo de gracia total de capital e intereses por 12 meses, es decir se extiende el plazo y no se cobra al afiliado capital ni interés”, acotó Carlos Julio Arosemena, gerente general del BIESS.

Existen 210 mil afiliados y jubilados a nivel nacional que cuentan con un préstamo hipotecario, de ellos, alrededor de 30 mil – aptos para acceder a este beneficio – presentan mora mayor a 90 días, cifra que representa para el Biess 775 millones de dólares en cartera vencida.

El usuario debe acudir al BIESS y firmar un contrato de reestructuración de deuda que permite hasta 12 meses de gracia en capital e intereses, garantizando que el cliente pueda conservar su vivienda y, una vez que cuente con estabilidad, pueda cubrir las cuotas pendientes sin recargo alguno.

El ambicioso programa que presenta el BIESS prevé reducir en aproximadamente un año al menos 3 puntos porcentuales de la actual cartera vencida, aspirando en tres años poder igualar los indicadores normales promedio que tiene la banca privada.

El BIESS se encuentra realizando las gestiones necesarias para informar este beneficio mediante una campaña agresiva de visitas y llamadas a través de su call center interno y externo, medios de comunicación, entre otros, para que los asegurados accedan a la reestructuración o refinanciamiento de su deuda.

Con información de BIESS

