El Gobierno Nacional sigue con su tarea de convocar a la consulta popular que se realizaría en el mes de febrero de 2023 junto a las elecciones seccionales. La llamada a consulta popular es oportuna o inoportuna, esa es la cuestión.

Para el director de Informe Confidencial, Santiago Nieto, la consulta popular no es oportuna en este momento, pues la gente no mira las preguntas sino quién pregunta, y el resultado dependerá de la credibilidad del Gobierno: “Y sabemos que no es buena”.

En diálogo con Licenia Espinel y Alexis Moncayo de radio Pichincha, manifestó que ahora habría que analizar cómo se definen las preguntas y cómo se presentan en campaña, para saber si solucionarán o no los problemas de la población: “Pero me parece que no es oportuno porque se puede perder la oportunidad de un cambio a través de este mecanismo”.

Confirmado.net / Radio Pichincha

