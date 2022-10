“No te vayas por esa calle que allí hay un loco que está cortando a los que tienen 3…”- “no tengo problema loco, yo sólo tengo 2…”- “el problema es que primero corta y después cuenta”. Me atrevo a este chascarrillo, con el perdón de vuestras mercedes, para preguntar si ¿se acuerdan del país polarizado por Correa, solo porque aplicó la ley para que paguen sus obligaciones tributarias, laborales y sociales los de la gallada de pelucones y más oligarcas? Le gritaban que ha dividido al país, ¡qué horror!, atentado contra la unidad nacional. Ahora el Júpiter tonante traza la línea mitad por la mitad, los del lado derecho defienden la democracia (ah ah), son patriotas porque apoyan su consulta. Pero comete un error de números y de conceptos, pues si su desaprobación es del 90%, apenas le queda el 10% de odiadores, ¿de dónde saca una mitad que se esfumó entre arrepentidos y migrantes? En lo de la otra mitad, le traiciona el subteniente, cuando reconoce paladinamente que el 50% es de su enemigo jurado, a quien prometió aniquilar, aunque el país se vaya a la mierd.., digo a la miseria.

Dividieron la torta: la mitad son los buenos, los demás los malos. Y en ese escenario viene la CC y nos confunde más, porque hace poquito rechazó la pregunta 6 de la consulta, en defensa de la institucionalidad del CPCCS y ratificando su facultad de seleccionar a las autoridades de control. ¡Bravo! De a mentirita ha sido. Ahora dice que sí, que siga nomás metiendo la mano en las demás Funciones del Estado, con ternas que son el sepulcro de la meritocracia, en concierto con cúpulas de la partidocracia caduca, para que en la Asamblea todo quede en familia. Les aterra que se escoja un Fiscal, un Procurador o un Contralor que ya no defiendan sus privilegios. A propósito del flamante Procurador puesto por el “arroz con pollo”, el man es completo, hasta accionista del banco. Esto contesta la pregunta “¿el país o la banca?”: ¡el Guayaquil pues!

Asegura un Ministro sonámbulo que dizqué empieza el rugido de los motores del desarrollo. Sólo que los organismos internacionales que son su oráculo, afirman el nulo crecimiento económico del país, pese a la andanada de cifras oficiales que del 9 al 26 de octubre, varían en cientos de miles y en porcentajes que no cuadran ni acomodando la “sopa de letras y números”. Igual en seguridad con el anuncio de más de 20 mil detenidos que no sabemos dónde les metieron, porque en las cárceles no están. A renglón seguido se quejan de que la delincuencia les rebasa y piden misericordia y 5 mil millones de dólares al imperio que ni en el auge del Plan Colombia invirtió tanto. Además los gringuitos no tienen amigos, sólo intereses y si nos dan un poco de lo pedido será para incrementar el dogal de deuda externa que sólo se justifica para inversión, no para gasto corriente.

En beneficio de lo que plantea el nuevo comunicador de palacio, que todo es cuestión de percepciones, que debemos ser optimistas, que la cosa no está tan mal, dicen que la vecina se confió y no volvió…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

