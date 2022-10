🔴#ATENCIÓN | "Mi Coronel Barriga me empezó a gritar, a decirme que debía decir que escuché gritos, pedidos de auxilios, porque si no lo decía, me iban a dar la baja de la ESP", abogado de Elizabeth Otavalo, @AbJesusLopez, revela parte de la versión ampliada de la cadete Sánchez. pic.twitter.com/0V06c7zA4b