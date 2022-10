La legisladora ecuatoriana Sofía Espín pidió apoyo a otras bancadas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para promover un juicio político contra el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, por “graves indicios de corrupción”.

“Es importante que todas las bancadas sin distinción de corriente ideológica llevemos al señor Xavier Vera a un proceso de juicio político”, dijo Espín en la Comisión de Transparencia del órgano parlamentario.

Vera ha sido implicado en presuntos delitos de cohecho, uso doloso de un documento falso, peculado, concusión y tráfico de influencias por varios hechos.

“Un ministro que tiene graves indicios de corrupción y que no está ejecutando y no está haciendo lo que tiene que hacer, no puede continuar”, aseveró.

El periodista Anderson Boscán presentó ante esa comisión legislativa documentos y audios donde se le ofrece a su medio de comunicación un pago entre 50.000 y 150.000 dólares para que “dejen tranquilo” al ministro.

“El que roba en lo poco es capaz de robar en lo mucho y miren ustedes que en este ministerio hay mucho: hay 13.000 millones de dólares en proyectos de inversión”, alertó Boscán.

El comunicador, sin embargo, señaló que no interpondrá una demanda porque no aplica como delito el intentar sobornar a la prensa, pero denunció varias amenazas que coinciden con los tiempos en que empezaron a investigar al ministro de Energía y Minas.

Ronny Aleaga, legislador y miembro del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), solicitó la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para conocer el proceder de esa función al respecto, tratándose de un caso público donde se advierte “corrupción enquistada, institucionalizada y programada”. (Sputnik)

