La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Marcela Holguín, se pronunció sobre unos de los temas que más preocupa a los ecuatorianos, debido a los recientes hechos que han sacudido al país.

En el contexto de la reunión de trabajo que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional con representantes y delegados de ONU Mujeres, Marcela Holguín, acusó al gobierno de incompetente.

“NO ME DA MIEDO decirlo claro: la incompetencia del gobierno actual nos cuesta vidas, nos obliga a leer a diario cómo se asesinan a madres, esposas, hijas, sobrinas, compañeras, amigas por el solo acto enfermo de que pueden hacerlo y pueden evitar las repercusiones”.

“Es momento que las mujeres nos UNAMOS para exigir VERDAD y JUSTICIA. No más impunidad para los femicidas! Por todas las víctimas, por las sobrevivientes, a levantar la voz. No más abusos contra nosotras. A no callar ni tener miedo, a desterrar toda forma de violencia.”

La vicepresidenta del legislativo mencionó que se trabaja por los derechos de todas las mujeres en el país. La impunidad en el feminicidio no solo agrava los efectos de la violencia de género, sino que “desnuda nuestras limitaciones”.

Confirmado.net / Asamblea Nacional

