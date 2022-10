En 2025 el COI debe elegir un nuevo presidente. Los 9 presidentes habidos hasta ahora han sido hombres, todos ellos blancos, todos ellos de Europa o EEUU. ¿Es posible que el próximo mandatario sea mandataria y de un continente distinto? Lo considero improbable, pero los tiempos actuales nos permiten especular con tal posibilidad. Aún es muy pronto para pensar quien será el sucesor o sucesora del alemán Thomas Bach, quien está en el cargo desde 2013, pero lo cierto es que entre los vicepresidentes del organismo existe una vicepresidenta, la arubense Nicole Hoevertsz.

La exnadadora de sincronizada, de 58 años, tiene las ideas muy claras y en declaraciones efectuadas este año a la televisión dominicana CDN fue muy contundente cuando dijo que el olimpismo necesita más mujeres, que estén en la mesa en la que se toman las decisiones.

Como queda dicho, el mencionar a Hoevertsz es en este instante una mera especulación, pero si el Comité Olímpico Internacional (COI) quiere dar un salto hacia el futuro, ¿por qué no mencionar como posible sucesora de Bach a esta vicepresidenta, que reúne a su condición de mujer ser de un país situado en el Caribe? Si todo transcurre por los cauces de la normalidad en este pequeño y convulso planeta dentro de tres años tendremos la respuesta.

- Advertisment Article Inline Ad -

Y hablando de convulsiones no podemos obviar el momento por el que está pasando buena parte de este planeta. Así, la guerra de Ucrania puede dar paso a un boicot olímpico a Rusia, que ya no pudo competir con su nombre, su bandera e himno en los últimos Juegos, los de Tokio 2021, y los de invierno de Pekín 2022, aunque en ambos casos fue por la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tras el caso de dopaje de Estado que destapó el informe del doctor Richard McLaren. Si el conflicto bélico actual se extiende en el tiempo ¿cómo actuará el COI?, la respuesta es ambigua, pero no sirve otra: el tiempo lo dirá.

Por otra parte, el futuro olímpico puede ser muy oscuro para algunos deportes, entre ellos el boxeo, hecho que ni comparto, ni comprendo, pero en el siglo XXI parece que esta actividad no es bien vista por algunos de los que deciden cuáles deben formar parte de los Juegos, aunque también es cierto que las circunstancias por las que ha atravesado la IBA, su máximo organismo internacional ha influido en las decisiones que tomó el COI, que organizó el torneo clasificatorio para Tokio y hará lo mismo con vistas a París.

La IBA celebró su Asamblea General el pasado 25 de septiembre y en la misma se decidió no convocar nuevas elecciones presidenciales, con lo cual el actual máximo dirigente, el ruso Umar Kremlev, seguirá rigiendo el destino del deporte de las 16 cuerdas, aunque ahora tendrá a su lado al griego George A. Yerolimpus como secretario general.

Sin embargo, en las próximas citas olímpicas si van a estar presentes deportes como el skate, el surf, el break dance. ¿Permanecerán en el calendario?, pues supongo que en función del interés que susciten, pues al final casi todo, y repito, casi todo va en consonancia con la repercusión mediática que tengan.

Christian Klaue, director de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos del COI, en entrevista concedida a Carlos Magariño y publicada en “Beers&Politics” hace hincapié en esos nuevos deportes olímpicos y señala que el olimpismo se tiene que adaptar constantemente “y por eso ya tuvimos nuevos deportes para Tokio y este proceso seguirá con París (2024): vendrá el breaking, y mantendremos el surf, el skate y la escalada deportiva, pero también tendremos disciplinas como el baloncesto 3×3. Vamos a ser más urbanos: tendremos pruebas directamente en la calle y la participación masiva de París, donde se podrá correr el maratón en el mismo recorrido que la élite”.

“Así es como los Juegos Olímpicos se convierten en tus Juegos Olímpicos, te conviertes en parte de ellos. Estamos evolucionando y llevándolo al siguiente nivel porque debemos tener en cuenta que el entorno que nos rodea cambia”, dijo Klaue, quien añadió “Podemos decir claramente que hemos tomado la decisión de cambiar porque vimos la necesidad del cambio, y estamos todos en ello”.

Recordemos ahora que los proximos Juegos tendrán lugar en París, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, y que ya se sabe que los siguientes volarán hasta Los Angeles (EEUU), donde se disputarán del 21 de julio al 6 de agosto de 2028. ¿Los siguientes?: Tocará viajar hasta Brisbane (Australia), ciudad que albergará la cita olímpica del 23 de julio al 8 de agosto 2032. Aquí surge una pregunta ¿albergará Africa unos Juegos Olímpicos algún día?. El continente africano ya acogió una gran competición, el Mundial de fútbol disputado en Surafrica en 2010 y que acabó exitosamente, sobre todo para la selección española, a la postre, campeona del torneo.

En cuanto a los Juegos de Invierno la sede próxima será Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) y tendrán lugar del 6 de febrero al 22 de febrero de 2026. ¿En esa fecha tendrá alguna influencia la elección el 25 de septiembre de Giorgia Meloni como jefa del gobierno italiano?. Yo ahí lo dejo.

Jesús Manso es periodista deportivo y ha cubierto varios juegos olímpicos y competiciones internacionales.

Con información de Globalter.com

Relacionado