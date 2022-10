Tras haber comenzado con 16 selecciones, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022™ ha llegado a su penúltima ronda con cuatro combinados supervivientes. Los dos encuentros de semifinales, que decidirán a las finalistas, se jugarán en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru de Goa. El terreno de juego del estadio se sometió a una importante remodelación antes del campeonato, y este miércoles centrará la atención por última vez.

Merced a una importante decisión adoptada por la FIFA en el periodo previo a India 2022, el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru de Goa se convirtió en el primer estadio de fútbol indio en tener un césped híbrido. Para explicar lo que significa exactamente un campo híbrido, el director sénior de Gestión de Terrenos de Juego de la FIFA, Alan Ferguson, declaró: “En el contexto de un campo de fútbol internacional, un césped híbrido se refiere a allí donde se añade un material sintético o de otro tipo a un perfil [de hierba] natural con un suelo arenoso para reforzar la estabilidad. Dentro de los campos híbridos, hay entre 10 y 12 diseños diferentes disponibles a nivel internacional. El principal de ellos es el ‘stitching’ (con inyección de fibras sintéticas), que es el que se implantó en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru”.

Los campos híbridos llevan existiendo casi tres décadas, y se han convertido en algo normal en el fútbol europeo. Fuera de Europa, no obstante, todavía son un concepto bastante novedoso. Eso sí, la situación está avanzando deprisa y, en los últimos años, Ferguson ha dirigido trabajos similares en Japón, Costa Rica y Sudamérica.

En la India, cuando la FIFA decidió crear un terreno de juego híbrido para este Mundial femenino sub-17, la opción lógica era Goa, ya que debía albergar 16 de los 32 encuentros. “Dieciséis partidos en tan poco tiempo iba a conllevar mucho deterioro del campo por el uso, sin importar la categoría de edad”, explicó Ferguson. “Si a eso le añadimos que el certamen se celebra hacia el final de la temporada de lluvias, teníamos que hacer algo para garantizar que el campo permaneciese en óptimas condiciones durante todo el campeonato”.

En comparación con un terreno de juego de césped natural, uno híbrido es por lo menos tres veces más estable. Por consiguiente, no solo puede jugarse más al fútbol en estas canchas. Además, las jugadoras pueden jugar más libremente; con menos miedo a sufrir lesiones. Según Ferguson, la estabilidad del campo híbrido de Goa es visible incluso para un ojo inexperto: “No hace falta ser un experto en terrenos de juego para apreciar los beneficios. Si miras al campo en Goa no verás ningún daño; lo cual no es así en las otras dos sedes, pese a que han albergado menos encuentros”.

Ankush Arora, uno de los directores de proyecto del Comité Organizador Local del torneo, corroboró la apreciación de Ferguson: “Con 16 partidos programados quí, era importante que tuviésemos un campo híbrido para asegurarnos de poder ofrecer a las jugadoras las mejores condiciones en el terreno de juego. Por eso, esta decisión fue crucial. Hasta ahora, se han disputado 14 partidos sin ningún deterioro del campo por el uso, lo que justifica la decisión tomada”.

El césped híbrido lo instaló SISGrass en apenas 10 días, del 27 de septiembre al 7 de octubre, con un equipo de cinco miembros que trabajó en turnos de 12 horas. Kris Puzio, compañero de departamento de Ferguson, ha colaborado estrechamente con el equipo local en Goa, y se ha encargado de enseñar a los responsables del campo cómo cuidarlo y sacarle el máximo partido.

Oliver Vogt, jefe de proyecto de la FIFA para esta competición, quiso hacer hincapié en que la implicación de la FIFA no se detendrá cuando acabe el campeonato: “También cuidaremos del campo incluso después de que haya terminado el torneo. Alan y su equipo van a estar allí para aconsejar y guiar al equipo local que trabaja en el campo. Proporcionar terrenos de juego fantásticos a la India era uno de nuestros principales objetivos y creo que lo hemos cumplido, ya que el campeonato no se ha visto afectado negativamente pese a las frecuentes lluvias”.

Vogt también elogió los esfuerzos del equipo para instalar el campo en muy poco tiempo, y deseó que su pasión sirva de inspiración a los que cuidarán del césped después del certamen: “Han visto el trabajo que se ha venido haciendo en el campo, y han tenido la oportunidad de participar y aprender de Alan y de su equipo. Ahora tienen todas las herramientas en sus manos, así que cuando vengamos aquí en el futuro, esperamos ver la calidad del césped intacta”.

Asimismo, Vogt señaló al campo híbrido de Goa como uno de los mayores legados de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022™: “Una vez concluido el campeonato, espero que este campo pueda llevar a que Goa se convierta en un nuevo núcleo para el fútbol femenino del país”, añadió. “Construimos el campo de césped híbrido para un campeonato femenino porque nos preocupamos por el fútbol femenino. Idealmente, nos gustaría ver que la Federación [India de Fútbol] utilice el campo en el futuro para partidos de selecciones femeninas”.

