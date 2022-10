CHANGCHUN, 25 oct (Xinhua) — FAW-Volkswagen Automobile Co. Ltd., una empresa conjunta de autos de pasajeros entre China FAW Group Co. Ltd. y Volkswagen AG, había sacado hasta el lunes 25 millones de vehículos de su línea de producción, informó la compañía.

El auto número 25 millones fabricado por la compañía fue el modelo del vehículo utilitario deportivo (SUV) Tavendor y salió de la línea de ensambladura en la base de producción de la compañía en Changchun, capital de la provincia de Jilin, en el noreste de China.

De manera destacada, a la compañía sólo le tomó dos años y siete meses aumentar su producción automovilística de 20 millones a 25 millones de unidades, lo que la convirtió en la única empresa nacional de autos de pasajeros que ha producido y vendido más de cinco millones de autos desde el año 2020 en China, de acuerdo con la compañía.

Fundada en 1991, FAW-Volkswagen se ha convertido en una de las fabricantes de vehículos de pasajeros más vendidos en el mayor mercado automotriz del mundo. Actualmente, la fabricante de autos cuenta con bases de producción en cinco ciudades chinas: Changchun, Foshan, Chengdu, Qingdao y Tianjin. Fin

