La embajada de la República Popular China en Ecuador, emitió un comunicado respecto a los comentarios realizados en un Informe sobre las inversiones y financiamiento de las obras chinas en el país. Como “comentarios difamatorios”, calificó la legación diplomática al Informe titulado Inversiones chinas, ¿cómo han afectado a la institucionalidad de Ecuador?.

China señala que nunca a obligado a Ecuador a recibir préstamos. “Todos los préstamos chinos han sido proporcionados a solicitud del Ecuador, partiendo de las relaciones amistosas entre los dos países y tienen el objetivo de apoyar al país andino en la construcción nacional y la mejora de sus propias capacidades de desarrollo”.

También aclara sobre las distorsiones que se han presentado respecto a las tasas de interés que incluyen en los créditos chinos.

“Los bancos chinos otorgan principalmente préstamos comerciales a Ecuador, cuya tasa de interés oscila entre el 6% y el 7%, que era menor que el costo de emisión de bonos soberanos de Ecuador en el mercado internacional en ese momento, y también era menor que la tasa de interés de las instituciones financieras nacionales o que los bancos extranjeros que operaban en Ecuador. Como la naturaleza y la fuente de financiación son diferentes, es injusto comparar directamente las tasas de interés de los préstamos comerciales chinos con las de los créditos de los multilaterales. Es como comparar peras con manzanas. Si quiere comparar, el informe no debe ignorar el préstamo concecional (tasa de interés del 2%) proporcionado por la Parte china”.

La embajada también se refiere a la transparencia conque China otorga los préstamos, respetando los principios de igualdad, transparencia y apertura en su financiamiento a Ecuador.

“Cada contrato de préstamo y cada línea de financiamiento entre las dos partes es resultado de negociaciones equitativas y amistosas. Cumplen plenamente con las leyes y reglamentos tanto chinos como ecuatorianos, siguen las reglas del mercado y concuerdan con las prácticas internacionales. China nunca impone a los demás ni pide a Ecuador que sacrifique sus propios intereses”.

China puntualiza que los préstamos de su país han traído beneficios tangibles a Ecuador, ya que además han paliado la urgente necesidad del Ecuador por la extrema escasez de liquidez.

“Cuando la situación financiera de Ecuador era muy complicada durante la pandemia de Covid-19, los bancos chinos relevantes acordaron que Ecuador aplazara las amortizaciones de más de $800 millones para que su Gobierno pudiera dedicar fondos limitados al sector de salud. Segundo, los proyectos respaldados por los préstamos chinos han impulsado en gran medida el desarrollo socio-económico y mejorado la vida del pueblo de Ecuador. Los préstamos chinos se utilizan principalmente en las obras de transporte, electricidad, vivienda, educación, hospitales, salud pública y otros sectores del Ecuador, apoyando una gran cantidad de proyectos y programas de desarrollo social”.

China destaca que Ecuador actualmente tiene una gran infraestructura hidroeléctrica que lo ubica como uno de los países con mayor desarrollo en la región. Para lograr este crecimiento fue necesario la construcción de las centrales hidroeléctricas, entre ellas la más grande, Coca Codo Sinclair.

“En cuanto a la central hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair, ha generado casi 40 mil millones de kWh de electricidad, lo que representa más del 30% de la generación de electricidad total del país durante el mismo período. No solo ha llevado luz a millones de hogares en Ecuador, sino que también ha ayudado al país a convertirse de un importador de electricidad a un exportador. Si no hubiera los mismos préstamos chinos, ¿posiblemente el nivel de infraestructura de Ecuador no sería como lo actual?”

La representación diplomática que representa el embajador Chen Guoyou, reitera que China y Ecuador son socios estratégicos integrales.

“La Parte china está dispuesta, a pedido de Ecuador, a continuar llevando a cabo cooperaciones financieras con Ecuador sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, con el motivo de ayudar a Ecuador a acelerar su recuperación económica post-pandémica y su desarrollo independiente. Al mismo tiempo, también nos complace ver que Ecuador obtenga más financiamiento de otras instituciones multilaterales y bilaterales”.

Declaración de la Embajada de China en Ecuador sobre los comentarios difamatorios a las inversiones y el financiamiento de China del informe de la fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador

#Importante | Emitimos nuestro Comunicado Oficial respecto a los difamatorios comentarios sobre las inversiones y el financiamiento de China en el informe de @FCD_Ecuador. pic.twitter.com/rnldvWPhO4 — Embajada de la República Popular China en Ecuador (@EmbajadaChinaEc) October 18, 2022

Confirmado.net / Embajada de la República Popular China en Ecuador

