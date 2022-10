Aquiles Álvarez continúa con sus recorridos por la ciudad y el diálogo con sus habitantes. Son varias historias que le cuentan día a día, muchas de ellas que se generan por el abandono del Estado a las personas con escasos recursos y nulas posibilidades para enfrentar su realidad.

Una ciudadana le contó a Aquiles que desde hace un año perdió su casa y hasta el día de hoy no recibe ayuda, no recibe bono .. simplemente no recibe nada.

“Nosotros como lo hizo el presidente Rafael Correa, nos vamos a preocupar por la gente, esos recursos los vamos a invertir en el ser humano, en el guayaquileño y vamos a llegar a todos los barrios..”

