Las ventajas de realizar reportes contables son muchas. Aquí te compartimos algunas recomendaciones para que saques los mejores informes financieros de tu empresa.

No importa si tienes el mejor producto del mundo, si este no te genera buenos ingresos, tu negocio no podrá jactarse de ser rentable. Y la única manera en la que puedes analizar si tus números son buenos, es elaborando informes contables.

Los también llamados reportes financieros son documentos que te permitirán conocer el estado económico de tu empresa, marca u organización. Se trata de un informe que incluye las cuentas contables registradas durante un tiempo específico. Normalmente, se hacen de manera mensual, trimestral y/o anual.

No cabe duda de que los informes contables constituyen el elemento clave para la salud financiera de un negocio, y es que reúnen datos muy relevantes que, si estuvieran aislados, no aportarían nada de valor.

¿Para qué sirven los reportes contables?

Funcionan como el documento oficial de respuestas a preguntas como: ¿qué estamos haciendo bien?, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿qué producto o servicio es el que más ha gustado?, ¿qué producto o servicio deberíamos modificar?, etc.

Ayudan a mejorar el proceso de toma de decisiones, ya que te apoyas de datos reales y no en simples intuiciones u opiniones poco sustanciales.

Son muy útiles a la hora de confirmar o cotejar información sobre clientes, proveedores, pagos y hasta errores.

Sirven para justificar nuevas oportunidades dentro del negocio, como contrataciones, aperturas de otras sucursales, inversiones, etc.

¿A quiénes le interesa un informe contable?

● Primero que nada a todos los que laboran en la empresa, especialmente al fundador o director.

● A todos aquellos que invirtieron o quieren invertir en el negocio, pues necesitan saber la rentabilidad de la empresa.

● Proveedores que están interesados en aliarse contigo y quiere conocer tu liquidez.

● Al banco u otras instituciones financieras que otorgan créditos o préstamos.

● Al SRI (Servicio de Rentas Internas), con el fin de probar tus declaraciones de impuestos.

● A los clientes que están interesados en seguir consumiendo tus productos o servicios.

● A auditores o asesores financieros que quieren detectar errores o discrepancias.

Recomendaciones para lograr un reporte contable exitoso

Personalízalo

Es cierto que todos los informes de carácter contable deben incluir indicadores vitales. Sin embargo, no todas las empresas son iguales ni tienen los mismos objetivos. Así que siéntete libre de elegir los KPI (key performance indicators) que más hagan sentido para tu reporte (capital de trabajo, activos y pasivos, costos fijos, balances, cuentas por cobrar y por pagar, etc.)

Apóyate de un sistema contable

No cabe duda de que la mejor forma de obtener un reporte confiable es a través de un software contable que te brinda información precisa. Con ayuda de un sistema de este tipo podrás acceder a información detallada sobre horarios de mayor venta, mejores vendedores, clientes fieles, facturas pagadas, gastos hormiga y más.

No lo hagas aburrido

Siempre ten en cuenta al lector final. Como mencionamos anteriormente, el reporte contable puede caer en manos de inversionistas, bancos o asesores, así que intenta no hacerlo aburrido y destaca números y gráficas con un diseño llamativo.

Usa solo información actualizada

Otro gran beneficio de los sistemas contables es que te arrojan información en tiempo real, y es que en el mundo de los negocios, los números pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante que actualices los datos antes de publicar tu informe.

Analízalo

De nada servirá todo el esfuerzo y tiempo que dediques si solamente desechas el informe y nadie nunca lo lee a profundidad. Una buena idea puede ser que incluyas un apartado de conclusiones visuales para que las personas puedan observar los indicadores de manera rápida y sencilla.

Ahora que ya conoces la importancia de los informes contables, haz el tuyo con mayor profesionalismo. Prueba un software contable en tu oficina y genera información relevante para todos aquellos involucrados en tu negocio.

Confirmado.net

