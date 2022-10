Liz Truss tiene los días contados como primera ministra de Gran Bretaña por su gestión de la crisis económica, sostuvo el experto Patrick Diamond, profesor de Gestión Pública en la Universidad Queen Mary de Londres.

Truss anunció el viernes el aumento del impuesto sobre los beneficios del 19 al 25 por ciento, una iniciativa propuesta durante el Gobierno de su antecesor Boris Johnson y rechazada antes por la propia Truss. La suspensión de la medida estaba en el plan de ayuda económica, que, por el contrario, suponía una importante reducción de impuestos. Sin embargo, Truss fue criticada duramente por su plan económico, que hundió a la libra y generó temores de que iba a incrementar la deuda pública. Este mismo viernes dimitió el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, autor del polémico plan, desatando la primera crisis de Gobierno en menos de mes y medio.

“Truss destituyó a su ministro, lo que le puede dar un breve respiro. Pero la política fiscal que sacudió al mercado financiero en las últimas semanas, era su política. La primera ministra podrá mantenerse a flote unos meses, pero tiene los días contados”, dijo Diamond a Sputnik.

El Gobierno de Truss, indicó el experto, ha perdido la confianza de la población.

En la misma línea, Mark Garnett, profesor de la Universidad de Lancaster, considera también que la dimisión de Kwarteng no salvará a Truss, que asumió el cargo de primera ministra a principios de septiembre.

“Al parecer, muchos parlamentarios decidieron ya que peor no puede ser. Lo más probable es que la dimisión de Kwarteng acerque la caída de Truss”, subrayó.

Es evidente, remarcó Garnett, que la primera ministra había perdido el control de su Gabinete de Ministros antes de la renuncia del titular de Finanzas.

“Incluso aquellos que la apoyaron durante la votación para elegir al líder del partido, piensan ahora como salvar su propia carrera (…) Truss no querrá destituir a sus ministros que no están relacionados con su política fallida. Lo más probable es que Truss tenga que convencer al resto para que no renuncie”, dijo.

En cuanto a la decisión de Truss de nombrar a Jeremy Hunt como ministro de Finanzas, tras la destitución de Kwarteng, el experto auguró que no será bien visto por los conservadores de a pie, debido a su reputación de partidario de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea.

