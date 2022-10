La economía mundial se ha visto agobiada por una serie de sucesos que la han afectado de manera directa e indirecta. Desde hace algunos años no solo los países de Latinoamérica, sino también las grandes potencias se han visto afectadas. Esto no solo repercute en la economía de las familias Ecuatorianas, sino que también afecta de manera directa la economía del gobierno, y este, tiene que buscar las herramientas necesarias para encontrar alternativas, tal y como se ha visto con la deuda que se tiene con los bancos chinos.

Nuevos paradigmas que apoyen la economía

La búsqueda de nuevas fuentes de ingreso que puedan retribuir a la nación ha llevado a algunos países de habla hispana como México y Perú, que han decido desde hace algunos años atrás, el arriesgarse y apostar por nuevas prácticas para sustentar la economía, entre ellas destacan el control y legislación de los casinos en línea. Pero ¿qué tan favorable o contraproducente esta decisión puede ser? De acuerdo a las publicaciones oficiales del Gobierno del Perú estima un movimiento del amenos $1000 millones después de la regulación de los casinos en línea.

¿Ecuador en el pasado o en el futuro?

Pero ¿qué sucede con el Ecuador? Bueno, en Ecuador los casinos de todo tipo están prohibidos, esto gracias a una ley que fue establecida hace ya algunos ya y de acuerdo con los mandatarios fue apoyada por más de la mitad de los habitantes. A pesar de que existan regulaciones internacionales y servicios externos como onlinecasino.ec donde es posible encontrar toda la información relevante y fidedigna sobre todas las ofertas disponibles, regulaciones, licencias y todo lo relevante para una elección inteligente a elegir.

La razón de del artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal estipula la prohibición de estos sitios y los castigos que pueden ser impuestos. Uno de los motivos por los cuáles esta ley fue impuesta, de acuerdo con el mandatario del momento fue, entre otros, para prevenir problemas económicos en los núcleos familiares ecuatorianos. Sin embargo, es importante recalcar que esta legislación vio la luz en el año 2014 y a la fecha muchas cosas han cambiado ya.

Una alternativa válida y segura

Si bien es cierto que los casinos de todo tipo están prohibidos en todo Ecuador, eso no significa que los ecuatorianos no puedan hacer uso de los servicios ofrecidos por proveedores externos y sin relación al país. Es importante recordar que a pesar de que el país no vea por los derechos e intereses de los jugadores ecuatorianos en este sentido, hay otros organismos internacionales y propios de algunos países que velan por los mismos, pero de los jugadores internacionales.

Conclusión

En conclusión, los ecuatorianos pueden hacer uso de casinos en línea y divertirse sanamente, pero deberán conocer cuáles son las opciones más seguras. Casinos en línea regulados por México, Estados Unidos o países europeos como Malta son sitios fidedignos y honestos. La manera más sencilla de identificar estos sitios es como se mencionó con anterioridad, en los sitios creados con este propósito, pero también revisando las páginas de estos sitios y encontrando los códigos de las licencias o alguna otra señal de estos organismos, por lo regular a manera de logos y escudos.

