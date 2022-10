BEIJING, 14 oct (Xinhua) — El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) celebró el 31 de agosto un simposio en el complejo Zhongnanhai en Beijing con personalidades no pertenecientes al PCCh para solicitar opiniones y sugerencias de los comités centrales de los otros partidos políticos, responsables de la Federación Nacional de Industria y Comercio de China, y personalidades sin afiliación partidista sobre el borrador del informe del XIX Comité Central del PCCh al XX Congreso Nacional del PCCh.

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, presidió el simposio y pronunció un importante discurso, enfatizando que, frente a las nuevas tareas y nuevos requisitos en la nueva expedición de la nueva era, el PCCh y todos los otros partidos políticos deben intensificar la cooperación, consolidar y desarrollar el frente único patriótico más amplio, aunar al máximo la sabiduría y la fortaleza de todos los estratos sociales y ámbitos de la vida, potenciar el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad de toda la sociedad y la nación, y esforzarnos juntos en la construcción integral de un país socialista moderno y en la promoción en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china.

Miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng asistieron al evento.

Durante el simposio, Xi Jinping explicó el proceso de creación del borrador del informe al XX Congreso Nacional del PCCh y manifestó el deseo de que las personalidades no militantes del PCCh hablen libre y francamente, pongan de manifiesto sus perspectivas y puntos de vista respecto al documento.

En la reunión, pronunciaron discursos de forma sucesiva el presidente del Comité Central del Comité Revolucionario del Kuomintang Chino, Wan E’xiang; el vicepresidente ejecutivo del Comité Central de la Liga Democrática de China, Chen Xiaoguang; el presidente del Comité Central de la Asociación Nacional de Construcción Democrática de China, Hao Mingjin; el presidente del Comité Central de la Asociación para la Promoción de la Democracia de China, Cai Dafeng; el presidente del Comité Central del Partido Democrático de Obreros y Campesinos Chinos, Chen Zhu; el presidente del Comité Central del Partido Zhi Gong de China, Wan Gang; el presidente del Comité Central de la Sociedad Jiu San, Wu Weihua; el presidente del Comité Central de la Liga de Autonomía Democrática de Taiwan, Su Hui; el presidente de la Federación Nacional de Industria y Comercio de China, Gao Yunlong; y el representante de personalidades sin afiliación partidista, Gao Hongjun. Ellos consideraron que los últimos cinco años desde el XIX Congreso Nacional del PCCh y la última década de la nueva era han sido sumamente inusuales y extraordinarios.

Los asistentes señalaron que el Comité Central del PCCh, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, al tener presente el panorama estratégico general de la gran revitalización de la nación china y los cambios globales sin precedentes en una centuria, ha unido y dirigido a todo el Partido, las Fuerzas Militares y el pueblo de todas las etnias del país para responder eficazmente a la grave y compleja situación internacional y nacional, y los inmensos riesgos y desafíos que aparecieron uno tras otro, impulsando hacia adelante el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era con un espíritu vigoroso y emprendedor. La construcción integral de una sociedad modestamente acomodada se alcanzó en el plazo previsto y así se cumplió con el objetivo de lucha establecido para el primer centenario, de modo que la causa del Partido y el Estado ha conseguido éxitos históricos y ha experimentado transformaciones históricas, dejando escritos capítulos espléndidos en la historia.

El borrador del informe al XX Congreso Nacional del PCCh, que parte desde una perspectiva más amplia, considerando la estrategia de la gran revitalización de la nación china en el contexto de cambios globales nunca vistos en una centuria, establece científicamente los objetivos, las tareas y las políticas y directrices de significación trascendental para el desarrollo de la causa del Partido y el Estado en los futuros cinco años y un período aún más largo, y formula una serie de nuevos lineamientos, estrategias y medidas, constituyendo un documento programático que nos orienta a la construcción integral de un país socialista moderno, rumbo al objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Los participantes también formularon observaciones y sugerencias dirigidas a fortalecer el consenso sobre la gran revitalización de la nación china, construir un sistema discursivo internacional sobre los derechos humanos, promover la apertura al exterior de alto nivel bajo la configuración de la circulación dual, propulsar la revigorización de la región del Noreste, reforzar la construcción del frente único y el nuevo sistema de partidos, llevar a cabo como es debido el trabajo ideológico y político de los intelectuales no afiliados al PCCh, elevar la capacidad de innovación independiente, formar a empresarios de carácter innovador, perfeccionar el sistema de administración de los centros docentes superiores, establecer un mecanismo de inversión estable en los gastos de salud pública, entre otras cuestiones.

Tras escuchar atentamente los puntos de vista de todos, Xi Jinping pronunció un importante discurso, señalando que la redacción del informe al XX Congreso Nacional del PCCh es una parte importante de los preparativos del próximo congreso. Para redactar un borrador del informe para el congreso que acoja el deseo común de todo el Partido y el pueblo de todas las etnias del país, que cumpla con las exigencias del desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era y que se adapte a la nueva situación y las nuevas tareas del Partido y el Estado, hemos potenciado por completo el protagonismo de la democracia, reforzado la investigación y el estudio, escuchado ampliamente las opiniones y reunido la sabiduría de todas las partes. Solicitar las opiniones y sugerencias de personalidades no militantes del Partido sobre el informe al XX Congreso Nacional no solo es una importante parte del sistema de consulta política, sino que también sirve de una forma efectiva para la formulación de opiniones y sugerencias dirigidas al desarrollo del país y la revitalización de la nación china.

Xi Jinping subrayó que a finales de febrero del año, el Comité Central del Partido delegó a su Departamento de Trabajo del Frente Único para solicitar especialmente las opiniones y sugerencias de personalidades no afiliadas al Partido sobre temas relacionados con el XX Congreso Nacional del PCCh, y recibió muchas ideas y consejos valiosos. Desde el primer semestre del año, los comités centrales de los otros partidos políticos, la Federación Nacional de Industria y Comercio de China, y personalidades sin afiliación partidista han realizado investigaciones y estudios de diversas formas, alcanzando una serie de resultados de alta calidad y formulando, por consiguiente, muchas reflexiones y sugerencias valiosas. En sus intervenciones, ustedes han presentado en mayor medida sugerencias propicias, las cuales las estudiaremos y absorberemos con atención, dijo Xi Jinping, expresando sus agradecimientos en nombre del Comité Central del PCCh.

Xi Jinping señaló que la persistencia en el frente único constituye una importante experiencia histórica de la lucha centenaria del PCCh. Durante los últimos 10 años de la nueva era, la causa del Partido y el Estado ha logrado éxitos históricos y ha experimentado transformaciones históricas, lo cual es el resultado de la firme dirección del Comité Central del PCCh, de la lucha esforzada del pueblo de todas las etnias del país y de los esfuerzos conjuntos de los numerosos miembros del frente único, incluidos los otros partidos políticos, la Federación Nacional de Industria y Comercio de China y las personalidades sin afiliación partidista.

Xi Jinping expresó su esperanza de que los comités centrales de los otros partidos políticos, la Federación Nacional de Industria y Comercio de China y las personalidades sin afiliación partidista unifiquen los pensamientos y acciones en las decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido, fortalezcan el sentido de responsabilidad política y de misión histórica en la unidad y la cooperación con el PCCh y, en torno al magno esquema trazado por el XX Congreso Nacional del PCCh, los objetivos de lucha y las disposiciones estratégicas establecidas por el mismo, creen una situación dinámica en la que todos aúnen voluntades y energías. También llamó a que se adhieran a la dirección política correcta, mantengan conscientemente un alto grado de identificación ideológica, política y de acción con el Comité Central del Partido, tengan en cuenta los peores escenarios y defiendan el espíritu de lucha, y desempeñen sus respectivos papeles activos en la coordinación de las relaciones sociales, la resolución de las contradicciones sociales y el mantenimiento de la estabilidad social. Hizo un llamado a que profundicen la transición política, pongan de relieve el carácter político, la transmisión, la especificidad y la eficacia, y continúen con la buena tradición de la cooperación multipartidista compartiendo las aspiraciones del Partido, siendo patrióticos para el bien del pueblo, asumiendo el espíritu cooperativo sincero y haciendo contribuciones con la dedicación.

Asistieron al simposio Ding Xuexiang, Wang Chen, Liu He, Xu Qiliang, Sun Chunlan, Yang Xiaodu, Chen Xi, Hu Chunhua, Guo Shengkun, Huang Kunming, You Quan, Wang Yi, Xiao Jie, Zhang Qingli, Xia Baolong, He Lifeng y otros responsables de departamentos centrales pertinentes.

En la reunión también estuvieron presentes personalidades no pertenecientes al Partido como Zheng Jianbang, Gu Shengzu, Liu Xincheng, He Wei, Shao Hong, Jiang Zuojun, Li Yuefeng y Huang Yuguang, entre otros.



Un periodista posa para una fotografía en el centro de medios de comunicación para el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), en Beijing, capital de China, el 12 de octubre de 2022. El centro de medios de comunicación para el venidero XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) abrió oficialmente el miércoles, para proporcionar servicios a los periodistas que cubren el evento. (Xinhua/Yin Gang)

(Congreso PCCh) Todas las delegaciones en Beijing para XX Congreso Nacional del PCCh

BEIJING, 14 oct (Xinhua) — Todas las delegaciones para el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) se han congregado en Beijing hasta hoy viernes para el próximo congreso.

Más de 2.200 delegados, que representan a más de 96 millones de miembros del PCCh de toda China, asistirán al congreso, programado para iniciar el 16 de octubre.

