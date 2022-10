Julio José Prado (Ministro de Producción) señalaba hace unos días que “La inversión extranjera creció un 218 % en el primer semestre de este año, en comparación con 2021 (…) Eso es un resultado directo de la política de atracción de inversiones”. Igualmente, el presidente Lasso en el informe a la nación de 24 de mayo de 2022 señalaba que vendrá al país 39.000 millones de dólares en lo que resta de su gobierno. Sin embargo, estas afirmaciones tanto del presidente como del ministro de producción han sido cuestionadas, primero porque es imposible que venga inversión extranjera directa (IED) por 13.000 millones de dólares anuales, y segundo porque el récord de la IED en el segundo trimestre de 2022 es ficticia, por cuanto es solo un hecho contable, es decir, papeles, que no impacta en la economía, no genera demanda de bienes o servicios, y no genera empleo.

Ante este último cuestionamiento, el ministro ha señalado “es un error pensar que la inversión extranjera directa solo es beneficiosa cuando existe una transferencia neta de dinero. La IED no es una suma y resta de transferencias monetarias, es una oportunidad de transferir la propiedad de una empresa a manos extranjeras, y de crear condiciones para transferencia de tecnología y conocimiento”. Esto último muestra porque hay que poner al frente de una cartera de estado a gente que conozca teórica y técnicamente el ámbito en el que se desempeña, puesto que decir que la IED no es suma y resta de transferencias monetarias, sino puede ser transferencia de propiedad, definitivamente implica el desconocimiento del efecto que debe generarse en la economía, ya que toda inversión, sea nacional o extranjera debe afectar la producción y el empleo, porque de que sirve que se transfiera una propiedad nacional a una empresa extranjera, y se sume ese valor ficticio (contable) a la estadística, en la cual, la empresa nacional que recibe ese dinero lo puede recibir afuera, sin haber ingresado al país y generar los efectos necesarios en la economía. Además, muestra el desconocimiento de la suma y resta de transferencias monetarias existentes, porque si entra papeles saldrá dinero, ya que la IED genera renta que generalmente se la saca del país en su mayor proporción.

Por ello, importante analizar la inversión extranjera directa para conocer cuan beneficiosa es.

Así, al observar la IED en el período de dolarización vemos que presenta ciclos económicos, una fuerte volatilidad, y en los períodos 2000-2004, 2007-2008, 2009-2016, 2017-2018 se presenta una tendencia positiva, mientras en los períodos 2004-2007, 2008-2009, 2016-2017, 2018-2021 presenta una tendencia negativa, aunque en todo el período de dolarización la tendencia logarítmica muestra una curva positiva y ascendente, que se va aplanando a partir del 2015. Esta condición se debe que la IED va de la mano con el crecimiento económico, a mayor inversión habrá mayor crecimiento económico, tal como la ecuación macroeconómica fundamental, así lo determina: PIB=C+I+G+X-M. Aunque en economías como las nuestras donde existe poder de mercado, mayores grados de oligopolio, en circunstancias de expansión económica los empresarios (especialmente los grandes, así como los grupos económicos y financieros) tendrán mayores expectativas de invertir porque saben que sus ganancias serán mayores, aunque esa inversión sea especulativa o de cartera.

Artículo preparado por Marcelo Varela

