Están decididos a recomponer la figura. Pero no cambiando para trabajar en beneficio de sus víctimas, digo de sus electores, sino con ¡PROPAGANDA! A los nazis al principio les fue bien con su estado de propaganda. Acá recogieron esa experiencia y se lanzaron al publirreportaje. Coincidencia o no, pero siempre que se desata y agudiza la crisis por la miseria, la inseguridad, él está ausente. Aunque estando acá también está ausente. Y con las ínfulas de estrenar su liderazgo, poniendo de fondo al avión socialista que le sirve hasta para ir al baño, junto a su consorte en modo sonrisa, sentenció la destitución de los generales Goyes y Ponce, por “su corresponsabilidad” en el femicidio de María Belén Bernal; pero luego reculó para no actuar “a las locas” y no afectar la vida profesional de los dos angelitos que se quedaron muy orondos en sus puestos. ¿Quién manda allí?: ¿El capi o el Comandante en Jefe? Esto es gravísimo, peor si se queda como si nada el Comandante Salinas, pese a que le dio 7 días para que le traiga al Teniente Germán Cáceres de las orejas.

Quieren acallar la indignación familiar y ciudadana con más propaganda. Dijeron lo suyo: que van a demoler el edificio donde se cometió el atroz femicidio, dentro de la Escuela Superior de Policía. Si lo hacen habrán cometido el grave delito de destrucción y ocultamiento de evidencias en el escenario de un crimen nefando. Pero la promesa reparatoria oficial de construir en adelante “edificios con identidad de género” es de antología. ¿Qué nos habrán querido decir?

Se truncó de nuevo el debate de la revocatoria del mandato, por la rapidísima negativa del TCE, que se activó con la resolución legislativa que declara el incumplimiento del programa de gobierno a propósito del informe a la Nación, que fue examinado por la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, cuya evaluación dio lugar a la aludida resolución que les ha puesto muy nerviosos, a tal punto que vuelven con la amenaza de la “muerte cruzada” que curiosamente coincide con el clamor popular “que se vayan todos”. La andanada de descalificaciones y acusaciones en contra de la Legislatura no se hizo esperar, al tiempo que quiere una “buena” relación con la Asamblea. ¿Entendieron? Ni yo. Ha de ser porque están estrenando el estado de propaganda. Por otra parte el Banco Mundial, que no es correísta, acaba de publicar un informe lapidario para el país, en el sentido de que Ecuador “es el único de la región que no se recupera de la pandemia”. Textual. Pero para desmentir al BM acá declaran que se acaba la pandemia y ¡punto! Al Mineconomía no mismo le entiendo: que para bajar las tasas de interés hay que vender de urgencia el Banco del Pacífico. ¿Cachan?

“Correa es el pasado” dice; pero no deja de nombrarlo para culparle de todo. El ex Presidente en días anteriores informó que el banquero le llamó; pero éste ahora alega que él no le llamó, que le llamaron. Sabemos por experiencia quién miente… ¿Qué le pasa a don Iñigo que desea ir al Tribunal Andino de Justicia, donde ni le quieren ni le esperan? O será pura propaganda…..

Artículo firmado por Juan Cárdenas

