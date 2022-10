Los hechos han demostrado una y otra vez que politizar los derechos humanos y practicar una doble moral es profundamente impopular y que los intentos de utilizar cuestiones relacionadas con Xinjiang para presionar y contener a China no llevarán a ninguna parte, dijo hoy un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

De acuerdo con informes, la sesión número 51 del Consejo de Derechos Humanos rechazó un borrador de decisión sobre Xinjiang liderado por Estados Unidos el 6 de octubre.

En respuesta a una pregunta de los medios, el portavoz dijo que durante algún tiempo ya, Estados Unidos y algunos otros países occidentales han estado desinformando al público sobre Xinjiang y han estado buscando la manipulación política en nombre de los derechos humanos simplemente para difamar la imagen de China y contener el desarrollo de China.

A pesar de los hechos y las verdades, estos países propagaron falsedades sobre Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos y elaboraron un borrador de decisión sobre esta base errónea, en un intento por utilizar los órganos de derechos humanos de la ONU como una herramientara para intervenir en los asuntos internos de China y favorecer la agenda de utilizar a Xinjiang para contener a China, añadió el portavoz.

“La comunidad internacional no debería ser engañada fácilmente. A pesar de la presión de Estados Unidos y de algunos otros países occidentales sobre los Estados miembros, el borrador de decisión no fue apoyado por la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, especialmente por muchos miembros del mundo en desarrollo”, dijo el portavoz, quien añadió que la agenda impulsada por Estados Unidos y algunas otras fuerzas occidentales nuevamente no recibió apoyo internacional.

“Los asuntos relacionados con Xinjiang no se tratan de derechos humanos. Se tratan de combatir el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo”, dijo el vocero.

Gracias a los arduos esfuerzos, no ha ocurrido ningún incidente terrorista violento en Xinjiang durante cinco años consecutivos. Los derechos humanos de todos los grupos étnicos en Xinjiang son protegidos como nunca antes, añadió el portavoz.

El portavoz dijo que la comunidad internacional está claramente consciente de que el fin último de Estados Unidos y algunos otros países occidentales detrás de su narrativa de Xinjiang es contener a China y no le gusta este patrón de utilizar los derechos humanos como un pretexto para intervenir en los asuntos internos de otros países. En los últimos años, cerca de cien países, incluyendo muchos países islámicos, se han pronunciado abiertamente en el Consejo de Derechos Humanos, el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU y en otras partes para apoyar la posición justa de China sobre asuntos relacionados con Xinjiang y se han opuesto a utilizar estos asuntos para intervenir en los asuntos internos de China.

“Los hechos han demostrado una y otra vez que politizar los derechos humanos y practicar una doble moral es profundamente impopular y que los intentos de utilizar cuestiones relacionadas con Xinjiang para presionar y contener a China no llevarán a ninguna parte”, dijo el portavoz.

Los asuntos en los que el Consejo de Derechos Humanos tiene que concentrarse realmente son las serias violaciones de los derechos humanos relacionadas con Estados Unidos, Reino Unido y algunas fuerzas occidentales, incluyendo el racismo sistémico y la discriminación racial, los derechos de los refugiados y migrantes, la descontrolada violencia con armas, las medidas coercitivas unilaterales y los asesinatos masivos de civiles inocentes en operaciones militares en el extranjero. Las víctimas todavía aguardan a que se haga justicia y la comunidad internacional exige rendición de cuentas, añadió el portavoz.

“Instamos a Estados Unidos y a algunas otras fuerzas occidentales a abandonar la manipulación política, la desinformación y la represión, a regresar a la vía del diálogo y la cooperación y a hacer verdaderas contribuciones para el avance global de los derechos humanos”, dijo el portavoz.

Confirmado.net / Pueblo en Línea

