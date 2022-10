La oposición venezolana vio menguar el jueves el apoyo que le da la OEA luego de que 19 de los integrantes del organismo respaldaron una propuesta para retirar de su Asamblea General al representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

A fin de cuentas el representante de Guaidó, Gustavo Tarre —quien no asistió a la Asamblea General que se celebra en Perú_, no fue expulsado, ya que la propuesta no alcanzó los 23 votos requeridos, que constituyen las dos terceras partes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Ecuador se abstuvo y en la práctica sigue reconociendo al fantasma régimen de Guaidó. Ante ello el exvicecanciller de Ecuador, Fernando Yépez Lasso, señaló que la abstención de Ecuador es contraria al derecho internacional y a sus intereses, pero servil con Estados Unidos.

“Excelente hilo de Guillaume Long sobre la presencia en la OEA de un representante del fantasma Guaidó y la nueva visión mayoritaria de la región al respecto. Triste y vergonzosa la posición del Ecuador, contraria al derecho internacional y a sus intereses, pero servil con Estados Unidos.

Excelente hilo de Guillaume Long sobre la presencia en la OEA de un representante del fantasma Guaidó y la nueva visión mayoritaria de la región al respecto. Triste y vergonzosa la posición del Ecuador, contraria al derecho internacional y a sus intereses, pero servil con 🇺🇸. https://t.co/un8lcN7S0e pic.twitter.com/TxeUq5K1V3 — Fernando Yépez Lasso (@fernandoyepezl) October 7, 2022

EN CONTEXTO

El excanciller de Ecuador, Guillaume Long, advirtió que hay un cambio repentino del equilibrio del poder en la OEA. La votación de ayer, aun sin alcanzar su propósito, marca el ocaso del esquema geopolítico montado por Trump y Rubio. Almagro pierde su mayoría, incluso antes de que llegara Lula al poder.

19 países (es decir la mayoría de los 34 miembros de la OEA) votaron para sacar al representante de Guaidó de la organización.



(Increíblemente, EEUU tiene 2 votos en la OEA: el suyo y el del gobierno ficticio de la Venezuela de Guaidó, un apéndice 100% dependiente de EEUU). — Guillaume Long (@GuillaumeLong) October 7, 2022

Es verdad que no se alcanzaron los 24 votos necesarios para sacar a Guaidó de la OEA. Pero solo 4 países (EEUU, Canadá, Paraguay y Guatemala) votaron para defenderlo; 9 más se abstuvieron. Una victoria pírrica que abre el camino para llegar a los 2/3 requeridos en el futuro. — Guillaume Long (@GuillaumeLong) October 7, 2022

La votación también manda un mensaje claro al gobierno de EEUU que —por inercia, preocupaciones políticas internas (Florida) y dificultades para validar nombramientos de nuevos diplomáticos en posiciones clave (incluyendo en la OEA)— sigue defendiendo posiciones de la era Trump. — Guillaume Long (@GuillaumeLong) October 7, 2022

Lo mismo podríamos decir de las sanciones de EEUU contra Venezuela que siguen afectando a los más pobres y vulnerables, ahondan la crisis migratoria en la región, violan el derecho internacional, y por supuesto obstaculizan terriblemente la recuperación de la economía venezolana. — Guillaume Long (@GuillaumeLong) October 7, 2022

