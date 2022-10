La contabilidad es una tarea que debe ser realizada todos los días. Implica registrar todos los movimientos de tu empresa en los libros contables, reportes y en algunos documentos.

Si no llevas un registro diario y no respaldas de forma adecuada la información de tus movimientos financieros, corres el riesgo de perderla y exponer no sólo las operaciones diarias de tu empresa, sino también su supervivencia.

La contabilidad es un pilar fundamental de tu empresa. Por eso, en este artículo te hablamos de la importancia del software contable en la nube para que respaldes de la mejor manera los registros contables de tu pequeña o mediana empresa.

¿Qué es un software contable en la nube?

Un software contable es una plataforma creada para mejorar los procesos y la gestión administrativa de una empresa.

Con esta puedes monitorear los costos de tus sucursales, controlar el inventario en tu bodega adecuadamente, personalizar tus cotizaciones y proteger los datos de tu empresa en la nube.

Implementar en la contabilidad de tu pyme un software especializado puede evitarte dolores de cabeza, pues no solo te permite guardar tu información; gracias a su avanzada tecnología podrás tener un control total de tu empresa, saber en qué áreas se está gastando más dinero, cuál es la mejor inversión y con sus métricas podrás tomar las mejores decisiones para enfrentar los desafíos que puedan presentarse.

Puedes apoyarte en el comprobante contable que te ofrece esta plataforma y podrás contabilizar provisiones, diferidos, consignaciones, reembolsos y muchos más conceptos. Además, podrás trasladar esta información de un documento a otro.

Tener el apoyo de un sistema contable en Ecuador, como Contifico, te ayudará a realizar un seguimiento acertado de tu contabilidad, reducir costos y, en general, a aumentar la productividad en las diversas áreas de tu pyme, como lo son facturación electrónica, el inventario, compras y gastos, nómina electrónica, entre otros.

¿Por qué es importante usar un software que se encuentre en la nube?

Tu información digital debe contar con un respaldo, una copia de seguridad a la que puedas recurrir en caso de que el equipo dónde llevabas tus registros sufra algún daño o sea robado.

Respaldar todas tus transacciones con este soporte evita que tengas que tomarte la ardua tarea de guardar tu información de manera manual, te evita confusiones al ser tan fácil de manejar y previene un posible extravío de tus datos.

Al encontrarse tus datos en la nube podrás acceder a ellos solo utilizando un dispositivo digital con acceso a internet. ¿Qué pasa si se te va el internet? ¡No hay problema! Porque con el sistema POS de Contífico podrás resguardar tu información en internet y esta se actualizará cuando vuelvas a estar en línea.

Es claro que al tener una pequeña o mediana empresa siempre estás en la búsqueda constante del crecimiento de tu empresa y no hay mejor manera de vivir este proceso diario con un software en la nube que te brinde tranquilidad al evitar la pérdida de datos e información contable en tu pyme.

Confirmado.net

