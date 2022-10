Al cumplirse este domingo cinco años del encarcelamiento del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el expresidente de Ecuador Rafael Correa calificó de “infame” su prisión y le pidió que resista.

“Hoy se cumplen 5 años de infame prisión de Jorge Glas, tramada por Moreno para destruir la Patria. Preso por «la fuerza de las circunstancias» como se dijo cínicamente, ya que no hay prueba alguna en su contra. Resiste Jorge. La nube de tragedia no es eterna. Un abrazo a tu familia”, señaló el ex mandatario en Twitter.

Hoy se cumplen 5 años de infame prisión de Jorge Glas, tramada por Moreno para destruir la Patria

Preso por «la fuerza de las circunstancias» como se dijo cínicamente, ya que no hay prueba alguna en su contra

Resiste Jorge.

La nube de tragedia no es eterna

Un abrazo a tu familia. pic.twitter.com/kWCEx9NhWc — Rafael Correa (@MashiRafael) October 2, 2022

Glas fue vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2017, durante el segundo período de mandato de Rafael Correa con el partido Movimiento Revolución Ciudadana, y en 2017 ganó otra vez ese mismo puesto como compañero de fórmula presidencial de Lenín Moreno, con la misma agrupación política.

- Advertisment Article Inline Ad -

Pocos meses después de asumir la Presidencia, Moreno dio un giro de timón en su gobierno a la derecha, suspendió las funciones a Glas e inició un proceso en su contra, luego que se le vinculara a este con su tío Ricardo Rivera, juzgado por asociación ilícita.

Contra Glas pesan dos sentencias en firme como autor de delitos como asociación ilícita y cohecho pasivo agravado, en los casos Odebrecht y Sobornos, y también una sentencia de primera instancia por malversación de fondos públicos en el caso Singue por las cuales fue sentenciado en 2017 a seis años de cárcel.

La víspera, en un plantón en Guayaquil, su madre Norma Espinel, dijo estar orgullosa de su hijo, a quien siete países propusieron asilo político pero él decidió no huir.

“Mi hijo pudo haberse ido, siete países lo pidieron para darle asilo político”, dijo Espinel en una marcha organizada en Guayaquil para demandar la excarcelación del ex vicemandatario ecuatoriano.

Glas tiene doble nacionalidad, pues además de la ecuatoriana, posee la alemana por su abuelo paterno.

Por su parte, el abogado Eduardo Franco Loor, uno de sus defensores, escribió en Twitter que Glas es “víctima de infame traición” y añadió que “es un perseguido político”.

Glas permanece detenido en la cárcel Número 4 de Quito, pero sus seguidores señalan que hace 22 meses debió cobrar su libertad al haber cumplido más de la mitad de la condena de ocho años impuesta contra él.

En abril pasado, el ex vicemandatario salió de la penitenciaría, pero 40 días después tuvo que retornar, al ser revocado el habeas corpus que le había sido concedido para que continuara con el cumplimiento de la pena en un régimen denominado semi-abierto.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

Relacionado