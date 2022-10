En Alemania, los precios del gas han explotado, y cada vez menos personas y empresas pueden pagar sus facturas. Con 200.000 millones de euros, el gobierno de Olaf Scholz busca paliar los efectos de la crisis energética e impedir crisis mayores.

Por un lado, el ministro de Economía, Robert Habeck, insiste en la necesidad de ahorrar más energía, incluyendo a los hogares privados. Por otro, Berlín suprimió de último minuto la contribución planeada a partir de octubre con la que los consumidores pagarían los altos precios del gas para ayudar a los importadores energéticos en crisis.

Aún no está claro cómo el gobierno va a gastar los 200.000 millones de euros, puesto que todavía no existe un plan concreto para limitar los precios del gas.

Un presupuesto secundario

El paquete de ayudas no está vinculado al presupuesto anual del gobierno alemán, sino que estará disponible durante varios años como una especie de patrimonio especial.

Para ello, se volverá a llenar el Fondo de Estabilización Económica (WSF, por sus siglas en alemán), que se usó durante la crisis bancaria, en 2008, y la pandemia del coronavirus. Servirá como un presupuesto secundario.

Ya no existe la energía barata

No obstante, economistas advierten de que los altos precios energéticos forman parte de nuestra “nueva realidad”. Stefan Kooths, del Instituto de Economía Global, en Kiel, critica que se quiera apoyar financieramente a las empresas en general. En su opinión, no se debería seguir manteniendo con vida a aquellas estructuras que ya no son competitivas. “Eso solo aplaza el proceso de adaptación, y al final todo se vuelve más caro para los implicados”, agrega.

