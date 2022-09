A la hora de comenzar un negocio, bien sea que tienes una marca empresarial o una marca personal, hay que procurar desarrollar y ejecutar un plan de marketing digital. Para esto tendrás la opción de impulsarte con redes sociales y con tu propia página web, que pueden ayudarte a hacerla con hostingtoplists.com. Pero surge una pregunta, ¿cómo saber en cuál vale más la pena invertir tiempo, energía y dinero? ¿Cuáles ofrecen los mejores resultados? Para responder esto, primero necesitamos tener en claro cómo funciona cada una y cómo le ayuda cada una a tu negocio.

Diferencias entre páginas web y redes sociales

Existen varias diferencias entre las páginas web y las redes sociales, pero en lo que respecta al marketing digital para una marca, las más destacadas son la metodología, la capacidad para medir resultados, la velocidad para conseguir nuevos clientes y el ROI.

Con metodología, nos referimos en este caso al funcionamiento de cada una. La página web consiste en atraer visitas constantemente de personas que están en búsqueda del producto o servicio que ofreces. En cambio, las redes sociales están más orientadas a construir una comunidad de personas que tengan intereses similares, que les guste el contenido que publicas o que les agrade tu internet persona.

En cuanto a la capacidad para medir resultados las redes sociales salen airosas. Cuando quieres medir los resultados de tu página web, los buscadores te permitirán saber con qué combinaciones de palabras las personas pudieron encontrar tu web, de dónde venían los usuarios y qué hicieron dentro de tu página web y por cuánto tiempo, pero no mucho más de ahí. Con las cuentas empresariales de redes sociales (que son gratuitas) puedes revisar distintas estadísticas que van más allá de los likes, comentarios o seguidores que recibes. Puedes ver en porcentajes el género, edad y ciudad de las personas que te siguen e interactúan con tu contenido. Además, puedes ver a qué horas del día y cuáles días de la semana tus seguidores están más activos, lo que te puede ayudar a descifrar en qué momento te sería más ventajoso publicar. Finalmente, como es obvio, puedes ver cuáles publicaciones tuvieron más alcance e interacción Toda esta información te ayuda a conocer bien a tus potenciales clientes y a generar estrategias de creación y publicación de contenido.

Otro punto relevante es la velocidad para obtener resultados. Tu sitio web puede posicionarse orgánicamente en la primera página de búsquedas de Google en, aproximadamente, dos a seis meses. Lograr esto implica que has pasado las “pruebas de calidad”, Google aprueba lo que haces y te ha permitido impulsarte, por lo que será más fácil conseguir visitantes y potenciales clientes, ya que ahora eres de fiar. Si aprovechas los términos más buscados relacionados a lo que ofreces para hacer artículos respondan a esa necesidad del público, podrías conseguir ventas en pocos días.

En cambio, las redes sociales no ofrecen resultados tan rápidamente. Para crecer orgánicamente en ellas necesitas invertir tiempo y esfuerzo por un período de tiempo mucho mayor. En tres o cuatro meses podrías conseguir un buen número de prospectos, pero conseguir que construir la confianza entre ustedes no será un proceso tan rápido, requerirá de más tiempo.

El ROI (Retorno de Inversión, por sus siglas en inglés) de las redes sociales suele ser bajo. Muchas veces, tener un millón de seguidores realmente no te garantiza que un millón de personas se convierten en clientes seguros. A veces, la tasa de conversión es apenas de 1%. Esto posiblemente se deba a que cuando los usuarios ingresamos a redes sociales, no siempre vamos con la idea de comprar algo en mente, a veces solo entramos a recibir cierta información o para distraernos. A pesar de eso, sí es posible dar a conocer tu marca y tu producto por este medio, si te conocen lo suficiente y te ganas la confianza del público, seguramente llegarán ventas solo que quizá no sean proporcionales a tu número de seguidores, y necesitarás invertir en ads para llegar a las personas que sí están buscando comprar lo que ofreces. A diferencia de las redes sociales, los sitios web pueden generar más ganancias con pocos visitantes debido a que la mayoría de personas que lleguen a tu sitio estarán buscando activamente tu producto o servicio.

Conclusiones

Si nos interesa vender productos o servicios específicos y atraer mayor cantidad de clientes sin tener que invertir esfuerzo y tiempo en contenido diario, las páginas web son más apropiadas. Tienen mayor tasa de conversión que las redes sociales y los resultados se pueden obtener más rápido. En cambio, si lo que te interesa es construir una comunidad donde generar conversación sobre un interés en común, las redes sociales funcionan perfectamente.

