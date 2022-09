Quito, 28 sep (Sputnik).- Elizabeth Otavalo, la madre de la abogada María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de la Policía de Ecuador, pidió el martes la ayuda de los integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para que fiscalicen a las instituciones encargadas de investigar el crimen de su hija y aplicar la justicia para encontrar la verdad.

“Yo no me siento segura, señores asambleístas, que un policía investigue a otro policía. Yo no me siento segura de que las investigaciones han sido reales. Yo no me siento segura de que el Estado me devuelva la verdad y la justicia de mi hija. Yo clamo, señores, verdad y justicia”, aseveró ante el pleno del órgano legislativo.

Otavalo instó a los legisladores a que hagan prevalecer las responsabilidades que les ha otorgado el pueblo ecuatoriano para que se investiguen los hechos y pueda conocerse qué le pasó a su hija la noche del 11 de septiembre, cuando fue a visitar a su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres, ahora prófugo de la justicia.

- Advertisment Article Inline Ad -

Además, quiere saber por qué Cáceres no aparece, ni fue detenido el día que rindió su primera versión sobre la desaparición de María Belén Bernal.

“¿Qué es lo que está pasando, no se lo pudo tragar la tierra, deberían decir qué pasa?”, enfatizó al señalar que la Policía tiene sus medios, administrativos, técnicos y de control para poder investigar y dar con el paradero de Cáceres, el principal sospechoso de la muerte de María Belén.

Aseveró que las instituciones del Estado han hecho caso omiso de este crimen, pero ya fueron a la escuela de su nieto para ver en qué ayudarlo con lo cual ha habido una revictimización.

En esta misma sesión, el pleno del legislativo abrió al debate una moción presentada por la legisladora Victoria Desintonio, de la bancada de la Unión Nacional por la Esperanza (UNES, correísmo) para que una comisión legislativa dé seguimiento a las investigaciones del caso y busque las responsabilidades.

Desintonio se refirió a la responsabilidad del Estado para frenar la violencia de género y dijo que, según las estadísticas más recientes, en Ecuador en lo que va del año 206 mujeres fueron asesinadas, de las cuales en al menos 32 casos había antecedentes de violencia y en 8 casos una boleta de auxilio solicitada por la víctima.

Con 88 votos a favor, el pleno legislativo dio paso a la integración de una Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso de María Belén Bernal.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

Relacionado