La Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT+ con presencia en el territorio ecuatoriano con cerca de 68 colectivos, rechaza enfáticamente las desatinadas declaraciones del ex presidente de la república Lucio Gutiérrez.

Gutiérrez cuya vida personal y política ha sido muy controversial, fue un militar que ascendió con suerte coyuntural al poder, mismo que dejó luego de ser derrocado, mientras huía en un helicóptero desde Carondelet, como un cobarde.

Adicional, durante su gobierno no hubo políticas públicas ni avances en derechos LGBT+, ni mucho menos garantías sociales, culturales y políticas para el resto de ecuatorianos. Por el contrario, sumió a Ecuador en uno de los procesos oscuros de la historia republicana de nuestro país.

- Advertisment Article Inline Ad -

Este personaje desaparecido del radar político este 27 de septiembre de 2022, menciona en una entrevista que le realizó Outsiders:

“hay una selección más estricta como había antes …ahora son muy permisivos, dan puntaje porque uno tiene ciertas inclinaciones. Yo soy muy respetuoso, muy tolerante de la inclinación sexual de cada persona. Pero para ciertas instituciones hay que ser un poquito más estrictos y no se puede ser permisivo con ciertas inclinaciones” (…) “No deberían estar en estas instituciones uniformadas porque obviamente no es lo más conveniente, porque hay regímenes especiales, es un régimen que exige mucha disciplina, que exige muchas privaciones, mucha austeridad. Entonces la selección debe ser más rigurosa como era antes, no permisiva. No es como alguna otra profesión; son profesiones que nos van a cuidar a los ecuatorianos, que están dispuestos a dar su vida por proteger la nuestra”.

Nuestro enérgico rechazo a este pronunciamiento que vulnera los derechos de una población que es económicamente activa y no toma en cuenta los derechos que nuestra Constitución declara, luego de décadas de lucha por los Derechos Humanos LGBTIQ.

Confirmado.net / Federación Nacional LGBTI del Ecuador

Relacionado