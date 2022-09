MADRID, 26 Sep. (Portaltic/EP) – Apple tiene en su hoja de ruta la actualización de algunos de sus equipos, como los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2, pero dada su relevancia en el catálogo de la compañía, el analista de Bloomberg Mark Gurman señala que puede no haber un gran evento como con los iPhone 14.

De aquí hasta finales de año se espera que Apple presente nuevos Mac mini con los procesadores M2 y M2 Pro, los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2 Pro y M2 Max, así como nuevos iPad Pro de 11 y 12 pulgadas con el chip M2 y un nuevo Apple TV con A14.

Estos dispositivos no son “una novedad importante” para la compañía. Lo más esperado, entiende Gurman, es el ordenador Mac Pro con procesador M2, pero no cree que se lance hasta el próximo año, como recoge en su boletín Power On.

Por todo ello, el analista considera que no habrá más eventos de presentación a ejemplo del de los iPhone 14 a principios de septiembre. Las novedades de la marca antes de que inicie 2023, por el contrario, se anunciarían a través de notas de prensa, actualizaciones en la web y encuentros contados con periodistas.

