La tecnología puede llegar a convertirse en nuestra aliada laboral, incluso antes de obtener el cargo o hacernos con la vacante deseada, tal como es el caso de quienes deseen o necesiten enviar su currículum vitae por correo electrónico. Actualmente esta modalidad está cada vez más extendida, hasta el punto de que algunas empresas sólo lo aceptan de este modo.

Es por eso que el día de hoy te daremos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de enviar tu currículum vitae a una empresa por correo electrónico de la mejor manera posible para que sea tomado en cuenta por los reclutadores.

Consejos para enviar tu CV por correo a una empresa

Para que tu currículum vitae sea tomado en cuenta cuando lo envías por correo es importante que sigas los consejos que te mencionamos a continuación. Estos no sólo te permitirán enviar tu CV por correo electrónico de la manera correcta, sino que también le hará saber a los reclutadores que eres una persona responsable que se preocupa por los detalles.

Algunos de los consejos que te presentamos a continuación no requieren más que una pequeña modificación o añadir algún aspecto al correo, por lo que no requiere de mucho tiempo o esfuerzo, facilitando el proceso de enviar el documento a los reclutadores.

Añade nombre al documento

Es importante tener en cuenta que a las empresas les llega una gran cantidad de CV diariamente para ser evaluados, por lo que es normal que muchos de estos se pierdan en la carpeta de descargas del personal o en la bandeja de entrada. Sin embargo, la mayoría de las veces que esto sucede es porque los reclutadores no pueden identificar el documento.

Para evitar esto y asegurarte de que la empresa identifique tu currículum vitae es necesario que el archivo tenga un nombre asignado. La forma más sencilla y formal de hacerlo es colocando tu nombre y apellido seguido de CV o currículum vitae. De este modo le será mucho más sencillo al personal ubicar tu currículum a la hora de ser necesario.

Escribe un asunto

Uno de los errores más comunes que solemos cometer a la hora de enviar cualquier correo electrónico es no colocar un asunto. Esto, aplicado al currículum vitae, puede ser algo negativo, pues esto le da a entender a los reclutadores que no eres una persona interesada, por lo que probablemente tu correo no logre captar la atención esperada.

Para esto es necesario que añadas un asunto. Sin embargo, es importante que este sea lo más breve y conciso posible, pues esto le ahorrará tiempo a los reclutadores. Además, asegúrate de utilizar un lenguaje sencillo pero formal y respetuoso para referirte a los reclutadores; de este modo les harás saber que te importan detalles como este.

Acompaña el CV con una breve descripción

Otro punto importante a considerar es agregar una descripción que acompañe el documento. Esta puede ser a modo de carta de presentación o motivación, así como una breve aclaratoria de tu interés en formar parte del equipo de trabajo de la empresa o expresar que dejas anexado tu currículum vitae y te encuentras a la espera de una pronta respuesta.

Como ocurre con el asunto del correo, es necesario que en este punto seas lo más breve y formal posible. Con esta combinación estarás dejando claras tus intenciones, además de demostrar ser una persona seria y responsable capaz de poner en palabras sencillas lo que desea expresar sin dejar de lado la educación y la formalidad que se espera de quien se postula.

Tu dirección de correo electrónico

Uno de los aspectos que no solemos tener en cuenta a la hora de enviar un correo electrónico es la dirección de correo en sí misma. Si bien es cierto que solemos escoger una dirección que sea representativa para nosotros, las empresas suelen fijarse muy bien en este detalle y analizar qué tipo de persona es el remitente por la dirección de correo en cuestión.

Es por eso que aconsejamos tener una cuenta de correo electrónico dedicada exclusivamente a asuntos laborales, pues de este modo podremos asignar un nombre acorde a lo que haremos con ella. Además, la principal ventaja de una cuenta de correo corporativa es que los correos importantes no se mezclarán con los personales o el spam.

Proposición de futura reunión

En algunas ocasiones resulta conveniente añadir un espacio en el que le propongas a los reclutadores pautar una posible futura reunión, ora para concretar una entrevista ora para debatir algunos aspectos del postulado.

El respeto y la buena redacción son un factor clave para que este último punto tenga el impacto que se requiere, además de la educación que se merece tanto el reclutador como la propia empresa, por lo que es importante que practiques antes de enviar el correo.

