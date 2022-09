El gobierno anunció que halló el cuerpo de María Belén Bernal quien se encontraba desaparecida desde el 11 de septiembre que fue a la Escuela Superior de Policía a visitar a su esposo, teniente Germán Cáceres, por ahora principal sospechoso de lo que se tipifica como feminicidio.

Esta dolorosa situación ha sido rechazada por la gran mayoría de ecuatorianos. Entre ellos levantó su voz, Aquiles Álvarez, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento de la Revolución Ciudadana.

No es política, no es oportunismo, es la obligación de todo ciudadano de levantar la voz. Dolor por #MaríaBelén y solidaridad con su madre y familia. No más violencias. No más machismo. Ecuador debe ser un país seguro. Que Dios la tenga en su gloria”.

El feminicidio contra María Belen Beltrán ha sido muy doloroso para el país porque se realizó en una institución estatal. El país exige una investigación transparente y el debido proceso para que se castigue a los culpables por acción u omisión.

