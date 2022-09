(Lo que va detrás de la visita de la Jefa del Comando Sur de los EEUU a Ecuador)

El pasado martes 13 de septiembre llegó, viajando desde el norte (aunque la sabiduría popular pida evitar embarcarse o casarse en aquella malhadada fecha) la General Laura Richards, jefa del Comando Sur del Ejército de los EEUU. Viajó de la mano de la inefable y siempre presente Ivonne Baki, para reunirse (y tal vez unirse en eterno matrimonio, otra posibilidad contraindicada en martes 13) con el banquero presidente y con el alto mando de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Lasso, con su habitual cara y sonrisa bobaliconas no cabía de la dicha y, si tuviese cola como los canes, la hubiese sacudido sin parar en demostración de sumisión absoluta a lo que él llamó “la más alta delegación militar estadounidense que haya visitado el Ecuador”…Cosa que no es cierta, pues en septiembre de 1986 visitó Ecuador el entonces Jefe del Comando Sur, General John Gavin, acompañando al Subsecretario para América del Sur Robert Geldbert; en noviembre de 2005 visitaron Ecuador el Jefe del Comando Sur de EE.UU., General Bantz Craddock, y el director de Estrategias y Planificación del Comando Sur, Mark E. Stearns, y ambos militares se hicieron acreedores del rechazo popular, llegando la CONAIE a declararlos “personas no gratas”; el 26 y 27 de marzo de 2018, el Jefe del Comando Sur, teniente general

Joseph P. DiSalvo y la asesora de Política Exterior, Liliana Ayalde, se reunieron solo con miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; el 14 de febrero de 2022, El Almirante Craig S. Faller, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, visitó el Ecuador para firmar el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII)… Sin ser ellos todos, como se evidencia, ¡el presidente miente otra vez!

Pero ¿qué buscan los jefes del comando Sur de los EEUU en Ecuador para visitarnos tan a menudo…?

Ellos siempre han brindado explicaciones supuestamente altruistas: combatir el narcotráfico, aumentar la seguridad del Ecuador y también respaldar la capacidad del Ecuador para brindar asistencia humanitaria, búsqueda y rescate, y socorro en casos de desastre, tal como lo propone el famoso Memorando CSII que firmó el Almirante Donoso, exministro de Defensa. Sin embargo, a la Generala parece que se le chispotearon las verdaderas razones cuando soltó, públicamente, los motivos del lobo, que no son precisamente los que Rubén Diario evidencia en su hermoso poema. Dijo la Generala, en la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), refiriéndose a nuestros países y al verdadero interés de EEUU en ellos:

Esta región es tan rica en recursos. Es una riqueza fuera de serie. Y nuestro competidores y adversarios también saben lo rica y los recursos que tiene esta región: el 60% del litio del mundo, petróleo, tierras raras, el Amazonas que es el pulmón del mundo, el 31% del agua dulce del mundo está en Sudamérica. Y hay adversarios que se aprovechan de esta región todos los días, justo en nuestra vecindad. Ustedes son la seguridad, nuestra seguridad nacional, de nuestra patria, de los Estados Unidos…

¿Les suena conocido…? ¿Se parece a las explicaciones de dio Elon Musk, sin que le correspondan, pero dejando ver su implicación en el último golpe de estado en Bolivia…? Es que se trata de un pensamiento extendido en los empresarios, en los banqueros, en los dueños de multinacionales, en la clase política y en los militares estadounidenses; pues todos ellos y ellas piensan que «América es, supuestamente, para los americanos» No para los americanos de toda América, sino solo para ellos: para los estadounidenses que se autonombran (y, penosamente, el mundo le sigue) como “americanos”.

Esta es la famosa “Doctrina Monroe”, una profesión de fe capitalista, imperial y colonialista de los EEUU en todo el continente. El 2 de diciembre de 1845, el presidente estadounidense James Polk despertó por primera vez el discurso de Monroe, convirtiéndola en Doctrina, para dar sustento a las pretensiones estadounidense sobre Texas y el territorio de Oregón.

Precisamente así piensa la General Laura J. Richardson y lo dice sin recato, empujándonos a considerar a cualquier otro país europeo o asiático como “nuestro enemigo” porque intente comprarnos nuestros recursos, que ellos, los gringos, consideran de ellos; así piensa, y en concordancia actúa, quien hoy dirige la Conferencia Sudamericana de Defensa (¿Qué hace una norteamericana dirigiendo nuestros asuntos de seguridad?) y con esos motivos se reúne con gobiernos y altos mandos… Esos son los motivos del lobo, las verdaderas razones: nuestro litio, nuestro petróleo, nuestra selva, nuestra agua, en fin, nuestra libertad, riqueza y subsistencia… ¿No se dan cuenta los generales herederos de Sucre y de Bolívar de aquella celada? Lamentablemente y al parecer no.

POR: FELIPE VEGA DE LA CUADRA, EX VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

